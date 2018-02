Serie A | Juventus-Atalanta a rischio rinvio per neve | si decide nei prossimi minuti

Juventus-Atalanta - posticipo della 26ª giornata di Serie A - è stata rinviata per neve : Juventus-Atalanta, partita della 26ª giornata di Serie A, è stata rinviata a data da destinarsi per neve su decisione dell’arbitro Maurizio Mariani. All’Allianz Stadium di Torino, dove si sarebbe dovuta giocare alle 18.00, sta nevicando molto e il campo è The post Juventus-Atalanta, posticipo della 26ª giornata di Serie A, è stata rinviata per neve appeared first on Il Post.

Serie A : Juventus Atalanta - formazioni : "Complimenti all'Atalanta, sono una realtà del campionato e ha dimostrato di poter dire la sua in Europa". Allegri chiede massima attenzione alla Juventus alla vigilia della sfida con i bergamaschi, ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Due gare con la Juventus? Almeno una vogliamo vincerla» : BERGAMO - " Siamo concentrati su queste due sfide con la Juve. Ci piacerebbe vincerne una. La Juve è la squadra più forte. Basta leggere i numeri, si commentano da soli. Non è prima solo perché il ...

Serie A - Juventus-Atalanta : probabili formazioni e diretta : ... 13 Caldara, 95 Bastoni, 32 Haas, 21 Castagne, 8 Go- sens, 9 Cornelius, 10 Gomez, 99 Barrow Indisponibili: Rizzo Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Stadio: Allianz Arena, Torino Tv: Sky Sport 1,...

Probabili Formazioni Juventus-Atalanta Serie A 25-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Juventus-Atalanta, 26^ giornata di Serie A, 25-02-2018 alle ore 18:00. Non si sono nemmeno spente le luci sull’Europa League che è già tempo di pensare alla 26^ giornata di Serie A. Uno dei match più interessanti si gioca alle 18:00 tra Juventus-Atalanta all’Allianz Stadium, dove mercoledì si affronteranno anche nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. La Juventus, dopo le due vittorie di Firenze e ...

Serie A - Mazzoleni arbitrerà Roma-Milan - Mariani per Juventus-Atalanta : Gli arbitri della 26esima giornata di Serie A, in programma domenica 25 febbraio alle ore 15: Bologna-Genoa , sabato 24, ore 18, : Giua; Cagliari-Napoli , lunedì 26, ore 20.45, : Giacomelli; Crotone-...

