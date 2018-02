Serie A | Inter-Benevento 2-0 | Skriniar e Ranocchia decisivi

Serie A Inter-Benevento 2-0 - il tabellino : MILANO - L' Inter supera il Benevento con il punteggio di 2-0 nell'anticipo valido per la ventiseiesima giornata di Serie A. Nella ripresa vanno a segno prima Skriniar e poi Ranocchia. Inter-Benevento ...

Calcio - Serie A 2018 : ventiseiesima giornata. Bologna ed Inter si impongono in casa negli anticipi : ventiseiesima giornata per il campionato di Serie A di Calcio: si sono disputati oggi, come di consueto al sabato, i primi due anticipi. Nel pomeriggio il Bologna si è imposto in casa per 2-0 con il Genoa. Gran partita per la squadra di Donadoni che, nonostante le varie assenze, è riuscita a dominare l’incontro. Si sblocca Mattia Destro sul finale di primo tempo: la punta rossoblu riesce a tornare al gol dopo tante giornate di astinenza. A ...

Serie A - anticipo Inter-Benevento 2-0 : 22.40 Quarantacinque minuti di buio,poi l'Inter si scuote e batte 2-0 il Benevento Spalletti risale per ora al 3° posto. Inguardabile il 1° tempo dei nerazzurri che in attacco producono zero a parte una capocciata larga di Perisic.Giocano bene e con mente libera i sanniti,pericolosi al 28' con Coda: Handanovic respinge coi pugni. Ripresa.Puggioni dice no a Vecino, a ruota occasionissima per Coda,lanciato a rete,che però spreca.Da qui,il match ...

Serie A - Inter-Benevento : formazioni ufficiali e diretta dalle 20.45 : MILANO - Luciano Spalletti in cerca del riscatto. Nelle ultime dieci giornate i nerazzurri hanno raccolto nove punti: come la squadra di De Zerbi. Icardi c'è, ma si accomoda in panchina , in attacco ...

