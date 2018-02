Serie A Cutrone e Calabria mandano a picco la Roma | il Milan passa 2-0 all' Olimpico

Calcio - Serie A 2018 : il Milan è inarrestabile! Roma espugnata con i gol di Cutrone e Calabria : Il Milan non si ferma più. I rossoneri hanno sbancato l’Olimpico di Roma per 2-0 grazie ai gol di Cutrone e Calabria portando a 12 la striscia di risultati utili consecutivi tra campionato e coppe (8 vittorie). Anche oggi la squadra di Gattuso ha dato enorme prova di solidità disputando una partita tutt’altro che brillante ma vincendo con cinismo, sfruttando le incertezze di una Roma in cui il campanello d’allarme suonato ...

Serie A Milan - Gattuso : «Spero che Cutrone si trovi una bella fidanzata» : MilanO - Milan-Sampdoria è uno spareggio per l'Europa. Lo sa bene Rino Gattuso , l'allenatore dei rossoneri: "Noi non possiamo sbagliare, loro si perché hanno tre punti in più in classifica. La ...

Milan - Gattuso in conferenza tra battute e frasi Serie : “Cutrone deve fare l’amore - sul futuro…” : conferenza stampa di vigilia per il tecnico del Milan Rino Gattuso. I rossoneri affronteranno domani sera la Sampdoria in un importante scontro diretto per l’Europa League. Ecco le parole dell’allenatore del Milan tra battute e frasi serie: “Io penso che con Cutrone dovete stare tutti tranquilli. Non cominciamo a fare paragoni o a parlare di Nazionale, deve crescere. deve lavorare lavorare lavorare e riposare riposare riposare. ...

Calcio - i migliori italiani della 24ma giornata di Serie A : Cutrone accende il Milan - Insigne è la luce del Napoli. Bernardeschi - gol dell’ex : Si è appena conclusa la 24a giornata di Serie A, al termine della quale Napoli e Juve continuano a comandare le operazioni, mentre la Lazio perde in un solo turno, dopo la sconfitta con la capolista, ben due posizioni a vantaggio di Roma e Inter, entrambe vittoriose. Vediamo insieme chi sono i migliori italiani della giornata. Lorenzo Insigne: Non trova il gol, ma il talento partenopeo dispensa assist e giocate d’altissima scuola nella ...

VIDEO/ Spal Milan - 0-4 - - Gattuso : Cutrone tarantolato. Highlights e gol della partita - Serie A 24giornata

Calcio - Serie A 2018 – SPAL-Milan 0-4 : i rossoneri passeggiano su una SPAL sempre più in crisi. Patrick Cutrone mattatore con una doppietta : Quarta vittoria nelle ultime cinque uscite per il Milan che passa facilmente a Ferrara in casa di una SPAL sempre più in crisi ed invischiata nella zona retrocessione. Il punteggio finale di 0-4, forse troppo severo, sottolinea però i diversi momenti che stanno vivendo le due squadre. Completamente antitetici. Gli emiliani, infatti, sono nel periodo più nero della loro annata, mentre i rossoneri sembrano finalmente aver messo alle SPALle una ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : la decisione su Cutrone : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della consueta riunione post giornata di campionato, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate in merito ai calciatori che salteranno i prossimi incontri di campionato. Ecco dunque tutti i dettagli sui calciatori Squalificati per i prossimi turni di Serie ...

Serie A - Milan-Lazio : fuori Kalinic - gioca Cutrone : Tra ripresa e riscatto, per il Milan di Gattuso c'è di mezzo la Lazio. A San Siro, alle 18, i rossoneri affronteranno la terza forza della classifica, quella Lazio che all'andata li travolse per 4-1 ...

Milan - Montolivo : 'Gattuso : passione e Serietà. Il 2018 sarà l'anno di Cutrone' : In esclusiva ai microfoni di Sky Sport, a raccontare l'attuale momento dei rossoneri è stato l'ex capitano, Riccardo Montolivo, che ha esordito parlando del nuovo allenatore: "Gattuso sta lavorando ...

