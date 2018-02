Serie A Chievo | Maran | «Stiamo uscendo dalla crisi»

Serie A - Fiorentina-Chievo 1-0 - Sampdoria-Udinese 2-1 - Sassuolo-Lazio 0-3 : Fiorentina-Chievo 1-0 Tante occasioni sprecate e alla fine alla Fiorentina basta un gol al 6' di Biraghi , gran botta all'incrocio, per battere il Chievo. Dopo il gol del terzino gli ospiti vanno ...

Serie A Chievo - stop Giaccherini : trauma al quadricipite : VERONA - Primo gol ma anche primo infortunio per Emanuele Giaccherini , il rinforzo di lusso del mercato invernale del Chievo Verona . Oggi, alla ripresa dei lavori, l'ex Napoli non si è visto in ...

Serie A Chievo - Giaccherini non si allena : attesa per gli esami : VERONA - Emanuele Giaccherini non è sceso in campo alla ripresa degli allenamenti del Chievo Verona . " Emanuele Giaccherini non ha preso parte alla seduta di allenamento e ha svolto terapie in ...

I veronesi, padroni del campo per l'intera partita, ottengono 3 punti che mancavano dallo scorso 25 novembre (2-1 alla Spal). Protagonista Giaccherini

Video Chievo Cagliari (risultato finale 2-1): gli highlights e i gol della partita della 25^ giornata di Serie A. Giaccherini e Inglese spazzano via la crisi dei clivensi.

Serie A - Maran : «Sono felice - ho ritrovato il mio Chievo» : Il tecnico del Chievo Rolando Maran ha esultato per il 2-1 contro il Cagliari: "Abbiamo ottenuto un successo importante dopo un periodo non facile - ha dichiarato a Sky Sport - Mi è piaciuto l'...

Serie A Chievo - Maran : «Finalmente la vittoria. Non abbiamo mai mollato» : VERONA - Con i gol di Giaccherini e Inglese il Chievo ha battuto 2-1 il Cagliari , ritrovando la vittoria dopo aver messo in fila 7 sconfitte nelle ultime 8. "abbiamo ottenuto un successo importante ...

Serie A - La Roma sbanca a Udine - il Chievo batte il Cagliari : I giallorossi espugnano la Dacia Arena di Udine e festeggiano il terzo posto in attesa dell'Inter che questa sera gioca a Genova contro il 'Grifone'. Nel primo anticipo della 25ma giornata di Serie A, ...

RISULTATI SERIE A, 25^ giornata: classsifica aggiornata e diretta gol live score dei tre anticipi. La Roma vola con Cengiz Under, terza vittoria in fila per i giallorossi. Ok anche il Chievo

Serie A Chievo-Cagliari - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv : VERONA - Oggi alle 18, Chievo-Cagliari è l'anticipo della venticinquesima giornata di campionato. Padroni di casa che segnano il passo: peggior squadra di A degli ultimi tre mesi ormai, due pari e ...

Pronostici Serie A: Quote e scommesse per le partite della 25^ giornata della Serie A. Le nostre favorite e gli esiti più probabili per gli incontri in programma

Serie A : Chievo Cagliari. Lopez avverte : 'Evitare rilassamenti' : Quarto scontro diretto consecutivo per il Cagliari, sabato , ore 18, a Verona contro il Chievo. "La classifica ora è buona - avverte Diego Lopez nella conferenza stampa della vigilia - ma continuiamo ...

Serie A Chievo - Maran : «Contro il Cagliari per superare la tempesta» : VERONA - 'Arrabbiati sì, spaventati no. C'è enorme voglia di rivalsa. Vogliamo girare questo momento con tutte le nostre forze. Siamo tutti uniti per uscire da questa situazione'. L'ha detto Rolando ...

Video Chievo Genoa (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita giocata allo stadio Bentegodi. Ancora Diego Laxalt decisivo in trasferta per il Grifone, che vince a Verona