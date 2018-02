quotidianodipuglia

: Xylella, seccati gli ulivi millenari «Serve lo stato di calamità» - Quoti_Puglia : Xylella, seccati gli ulivi millenari «Serve lo stato di calamità» - PugliaStream : Seccati gli ulivi millenari «Serve lo stato di calamità» - zerk11 : @2015blackdog A prescindere, con il sole o no, gli animali come i bambini non si lasciano mai soli in macchina. Mi… -

(Di domenica 25 febbraio 2018) ... - conclude - per poter accedere in maniera celere ai vari finanziamenti in corso di attivazione, per salvare o ripensare la nostra economia, per tentare tutto il possibile o far crescere nuove ...