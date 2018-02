Scuole chiuse per neve a Roma e in altre zone del Centrosud

Maltempo Lazio : domani Scuole chiuse ai Castelli Romani : Per l’allerta meteo domani scuole chiuse a Tivoli e in molti paesi dei Castelli romani. Molti i sindaci che hanno adottato un’ordinanza di chiusura degli istituti scolastici. Studenti a casa a Castel Gandolfo, Monte Compatri, Lanuvio e Frascati. Sui Monti Prenestini analogo provvedimento e’ stato preso dai sindaci di Labico, Palestrina e Zagarolo. L'articolo Maltempo Lazio: domani scuole chiuse ai Castelli Romani sembra essere ...

Maltempo : domani 26 Febbraio Scuole chiuse a Roma : domani scuole chiuse a Roma in previsione dell’ondata di Maltempo e dell’allerta neve. “E’ stata firmata l’ordinanza sindacale che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, sul territorio di Roma per lunedi’ 26 Febbraio”, si legge in una nota del Campidoglio. L'articolo Maltempo: domani 26 Febbraio scuole chiuse a Roma sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta meteo - Scuole chiuse a Roma e in mezza Italia : emergenza neve a bassa quota : Effetto Burian: domani scuole chiuse a Roma in previsione dell'ondata di maltempo e dell'Allerta neve. «È stata firmata l'ordinanza sindacale che dispone la chiusura delle...

Rischio di neve e forti gelate - Scuole chiuse a Roma domani : Roma, 25 feb. , askanews, Preso atto dell'ultimo aggiornamento delle previsioni fornite dalla Protezione Civile regionale, che confermano i rischi di neve e forti gelate, è stata firmata ordinanza ...

Lunedì Scuole chiuse a Roma per rischio neve : Roma, 25 feb. , askanews, Preso atto dell'ultimo aggiornamento delle previsioni fornite dalla protezione civile regionale, che confermano i rischi di neve e forti gelate, è stata firmata ordinanza ...

Burian - Scuole chiuse a Roma : Burian in arrivo, scuole a Roma chiuse . Preso atto dell'ultimo aggiornamento delle previsioni fornite dalla Protezione Civile regionale, che confermano i rischi di neve e forti gelate , è stata ...

Temperature in picchiata e neve : gelo storico. Domani Scuole chiuse a Roma : Roma - Burian, con il suo abbraccio di gelo, sta arrivando: le Temperature sono in discesa da Nord a Sud, venti gelidi sferzano l'Italia e sono previste nevicate fino in pianura, per la corrente di ...

Arriva Burian : maltempo e gelo in Italia - domani Scuole chiuse a Roma | : Ondata di gelo siberiano, nuova allerta meteo della Protezione Civile. Non esclusa neve a Roma, dove la Croce Rossa lavora per garantire accoglienza ai clochard. Nevischio a Genova. domani scuole ...

Scuole chiuse per neve a Roma e in altre zone del Centrosud : Scuole chiuse per neve a Roma e in altre zone del Centrosud Domani Scuole chiuse a Roma in previsione dell’ondata di maltempo e dell’allerta neve. Stessi provvedimenti anche a Tivoli, in Irpinia e nel Sannio. Rischio valanghe in Piemonte. Continua a leggere L'articolo Scuole chiuse per neve a Roma e in altre zone del Centrosud sembra essere il primo su NewsGo.

Roma - Scuole chiuse lunedì per i rischi di neve e forti gelate : scuole chiuse per maltempo a Roma. lunedì gli alunni resteranno a casa per il rischio di neve e forti gelate. Lo ha comunicato l’amministrazione guidata da Virginia Raggi in base all’ultimo aggiornamento delle previsione fornite dalla Protezione Civile regionale, che confermano la possibilità che sulla Capitale nelle prossime ore nevichi e la temperatura scenda sotto lo zero termico, provocando gelate. L’ordinanza sindacale ...

Maltempo : Campidoglio - domani Scuole chiuse : Maltempo: Campidoglio, scuole chiuse lunedì 26 febbraio, firmata l’ordinanza. Fino a cessata allerta sul territorio di Roma chiusi anche parchi, ville e cimiteri. Roma –... L'articolo Maltempo: Campidoglio, domani scuole chiuse su Roma Daily News.

Roma - Scuole chiuse domani per l'allerta neve : domani scuole chiuse a Roma in previsione dell'ondata di maltempo e dell'allerta neve. «È stata firmata l'ordinanza sindacale che dispone la chiusura delle scuole di ogni...

Maltempo - domani Scuole chiuse a Roma : 17.28 scuole chiuse domani a Roma in previsione dell'ondata di Maltempo e dell' allerta neve. Il Campidoglio annuncia che è "stata firmata l'ordinanza che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, sul territorio di Roma per lunedì 26 febbraio".

Gelo siberiano sul'Italia : Scuole chiuse a L'Aquila - Tivoli e Alta Irpinia - Rischio valanghe in Piemonte : Allerta meteo in Campania - L'allerta per il maltempo in arrivo costringerà anche molti sindaci del Sannio a sospendere le attività scolastiche: tra i centri interessati Castelfranco in Miscano e ...