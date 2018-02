SCUOLE CHIUSE DOMANI | COMUNE DI ROMA Allerta maltempo | neve e gelo | studenti a casa

Maltempo Toscana : SCUOLE CHIUSE lunedì 26 Febbraio nel Pisano : scuole chiuse domani a Volterra e in tutti i comuni dell’Alta e Bassa Valdicecina, in provincia di Pisa, dopo le nevicate che si sono verificate oggi in tutta l’area. La decisione e’ stata presa dai sindaci anche per fronteggiare l’emergenza causata dalle numerose strade ghiacciate che collegano i diversi centri abitati. Nel pomeriggio infatti i vigili del fuoco di Pisa hanno comunicato che “il tratto di strada de ...

SCUOLE aperte - strade chiuse : l'ordinanza del Comune : Il Comune di Siena ha attivato il piano neve e il piano ghiaccio mettendo in atto tutte le misure del caso: sono in corso da tutto il giorno le operazioni di salatura delle strade e di monitoraggio ...

Maltempo : domani lunedì 26 Febbraio SCUOLE CHIUSE a Perugia : scuole di ogni ordine e grado chiuse domani in tutto il territorio comunale i Perugia a causa del Maltempo. L’ordinanza del sindaco, emessa oggi pomeriggio, riguarda anche le universita’ e fa riferimento all’allerta arancione della Protezione Civile regionale che prevede criticita’ moderata con neve e la possibile formazione di ghiaccio. scuole chiuse anche a Spoleto, in tutti i comuni della fascia appenninica umbra e ...

Maltempo Toscana : SCUOLE CHIUSE in tre comuni della Maremma domani lunedì 26 Febbraio : Nei comuni di Gavorrano (Grosseto), Roccastrada (Grosseto) e Monterotondo Marittimo (Grosseto) le scuole domani rimarranno chiuse a causa del Maltempo. Lo rendono noto i sindaci. La neve, in questo momento, sta cadendo in quasi tutta la provincia di Grosseto, esclusa la zona costiera. Disagi anche sull’Amiata dove si registra oltre un metro e mezzo di neve sulla vetta. Fiocchi anche nel centro della citta’. Sull’Aurelia in ...

#Allerta Meteo a Roma… SCUOLE CHIUSE e non solo #Burian : Il Meteo ci avvisa che nella nottata potrebbe nevicare a Roma, ma non finisce qui. Da qualche ora stanno girando informative e avvisi dalle scuole che domani, lunedì 26 febbraio, resteranno chiuse per allerta Meteo e più nello specifico per rischio ghiaccio nella Capitale: “È stata firmata l’ordinanza sindacale che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, sul territorio di Roma per lunedì 26 ...

Maltempo : SCUOLE CHIUSE a Benevento e Guardia Sanframondi domani lunedì 26 Febbraio : Il sindaco Clemente Mastella ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado di Benevento per domani e dopodomani in previsione dell’ondata di Maltempo che interesserà il Sannio a partire da questa sera. Provvedimento analogo e’ stato adottato dal sindaco di Guardia Sanframondi, Floriano Panza, che ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani. L'articolo Maltempo: scuole chiuse a Benevento e Guardia ...

Maltempo Campania : SCUOLE CHIUSE domani lunedì 26 Febbraio a San Giuseppe Vesuviano : Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse domani a San Giuseppe Vesuviano (Napoli) in seguito all’avviso di allerta meteo e del brusco calo delle temperature previsto sul territorio della Campania. Lo stabilisce una ordinanza del sindaco, Vincenzo Catapano, che raccomanda alla cittadinanza di adottare “la massima prudenza e, in caso di impraticabilita’ delle strade, di evitare spostamenti che non siano strettamente ...

Maltempo - allerta Burian : a Sora SCUOLE CHIUSE domani lunedì 26 Febbraio : Il sindaco di Sora(Frosinone) Roberto de Donatis, ha firmato un’ordinanza di chiusura di tutte le scuole della città per domani, in vista dell’ondata di Maltempo che ha fatto scattare il piano di allerta in molte zone del Lazio. Il primo cittadino,con lo stesso provvedimento, ha anche invitato la popolazione, in presenza di forti nevicate, a non uscire di casa e a evitare la sosta vicino a edifici e alberi di alto fusto raccomandando ...

Maltempo - allerta Burian : domani 26 Febbraio SCUOLE CHIUSE a Rieti : In previsione dell’ondata di Maltempo e dell’allerta neve diramato dalla Protezione civile, il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole del comune di Rieti, di ogni ordine e grado, per la giornata di domani, lunedi’ 26 Febbraio. L'articolo Maltempo, allerta Burian: domani 26 Febbraio scuole chiuse a Rieti sembra essere il primo su Meteo Web.

Il gelo siberiano raggiunge l'Italia : neve da Nord a Sud e SCUOLE chiuse : Gli esperti meteo hanno lanciato l'allarme: Burian è arrivato, il gelo siberiano caratterizzerà le prossime giornate, con nevicate fino in pianura. "Si tratterà - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - di un episodio di rilevante portata per intensità e per estensione geografica, che ci accompagnerà almeno fino a metà della prossima settimana". Clima gelido qundi in tutto il Centro-Nord Italia, dove le temperature ...

Maltempo - Burian gela l’Italia. A Roma domani chiuse tutte le SCUOLE : Da stanotte attese nevicate al di sopra dei 300-500 metri, con locali sconfinamenti fino a quote di pianura, sulla Campania e sulla Puglia, e poi in estensione a Basilicata e Calabria. A Torino rinviata causa neve la partita Juventus-Atalanta...

