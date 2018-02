Scuole aperte | strade chiuse | l' ordinanza del Comune

Neve a Torino. Scuole regolarmente aperte : Una nevicata ha interessato domenica pomeriggio Torino, ma per questa notte e per domani non sono previste ulteriori precipitazioni. La

Maltempo - allerta Burian : a Livorno strade ripulite da neve - domani Scuole aperte : Situazione sotto controllo a Livorno dopo la copiosa nevicata di questa mattina che ha interessato in modo particolare la zona collinare di Valle Benedetta, Montenero e Castellaccio: le strade sono pulite e dalle 14 sono intervenuti 5 mezzi spargisale che saranno di nuovo in azione alle ore 18 (la terza fase di passaggio sara’ effettuata domani mattina intorno alle ore 6). Sono inoltre in servizio le pattuglie della Polizia municipale che ...

Maltempo - il sindaco di Pesaro : “Domani Scuole aperte” : “Tutte le scuole domattina saranno regolarmente aperte. La protezione civile, verificati gli ultimi dati, non ritiene necessario la chiusura delle scuole”. Lo rende noto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci su Facebook, sottolineando pero’ che la situazione “rimane problematica“. Il primo cittadino invita a spostarsi in auto il meno possibile “perché ci sono smottamenti e frane sulle strade. Le previsioni della ...

Terremoti Toscana : Comune di Camaiore - “le Scuole rimangono aperte” : “A conclusione del giro di verifiche non sono comunque stati riscontrati danni di alcun tipo. Non e’ stata inoltre evidenziata la necessita’ di procedere a ordinanze di chiusura, anche in considerazione della lieve entita’ del sisma, pertanto le scuole sono e rimangono regolarmente aperte“: lo spiega in una nota il Comune di Camaiore (Lucca) dove, alle 08:09 di questa mattina l’INGV ha registrato un terremoto ...

Ilva - nei giorni di vento Scuole aperte ma fabbrica si dovrà fermare. Il sindaco di Taranto : “Lo stabilimento pagherà pulizia” : Qualcosa cambia a Taranto. Almeno nei Wind day, i giorni in cui soffia nella direzione che porta le poveri e i veleni dell’Ilva di Taranto nel vicinissimo quartiere Tamburi. Le scuole resteranno aperte anche se fino alle 12,30, ma soprattutto dovrà fermarsi una parte della fabbrica. È stato il sindaco del capoluogo ionico, Rinaldo Melucci, a stabilirlo con un‘ordinanza emessa nelle scorse ore e con la quale ha disposto che “durante i giorni ...

Da oggi sono aperte le iscrizioni online alle Scuole : le cose da sapere : Ci sarà tempo fino al 6 febbraio per compilare le domande d'iscrizione alle classi prime della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado The post Da oggi sono aperte le iscrizioni online alle scuole: le cose da sapere appeared first on Il Post.

Maltempo - Sestriere torna alla normalità : domani Scuole aperte : “L’altra notte a causare i danni al condominio San Vittorio non e’ stata una slavina ma un importante distacco di neve dal tetto della palazzina stessa, che impattando al suolo ha creato un effetto bomba che ha portato al distacco di altra neve dal versante inclinato della collina“. Cosi’ il sindaco di Sestriere Valter Marin, che ha ricostruito la dinamica dell’incidente di lunedi’ sera. “Lo ...

Campidoglio - al via ‘Natale 2017 : Scuole Aperte’ : Prosegue l’impegno dell’Amministrazione capitolina per garantire l’apertura delle Scuole anche durante le festività, puntando su proposte innovative e aperte ai territori. Dopo l’apertura degli istituti nel corso della scorsa estate prende il via ‘Natale 2017: Scuole Aperte’, finalizzato a garantire un’offerta educativa di qualità ai bambini e ai ragazzi anche durante le vacanze scolastiche, nonché a sostenere […] L'articolo Campidoglio, ...

Roma - Baldassarre : al via in 8 istituti 'Natale Scuole aperte' : Roma, 22 dic. (askanews) A Roma 'prosegue l'impegno dell'amministrazione capitolina per garantire l'apertura delle scuole anche durante le festività, puntando su proposte innovative e aperte ai ...

Via al Progetto Scuole aperte allo sport : ... alla presenza della ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli, e del presidente del Coni, Giovanni Malagò, il Progetto sperimentale 'Scuole aperte allo sport', condotto in collaborazione con le ...

Coni-Miur - al via il progetto 'Scuole aperte' in 100 istituti : Se siamo ancora i quinti nel mondo nel medagliere estivo ed invernale e se vinciamo tanti titoli mondiali individuali, pensate cosa potremmo fare se potessimo avere una spinta dal settore scolastico, ...