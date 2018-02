SCONNESSI Il film che lascia un compito allo spettatore

Domani è lo #SCONNESSIday per l’uscita al cinema di “SCONNESSI” : il film sulla Nomofobia - con le musiche di Stefano Switala : Stefano Switala, giovane compositore romano con una formazione musicale internazionale e un curriculum degno di nota, conferma il suo impegno artistico in importanti progetti. La musica per immagini è il campo sul quale il compositore si è specializzato al Berklee College of Music negli States, dove ha trascorso sette anni, per poi tornare in Italia e produrre musica per numerose opere spaziando dal cinema alla TV, dal teatro agli arrangiamenti ...