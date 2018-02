Sci di fondo | Olimpiadi PyoengChang 2018 | Marit Bjoergen conclude da leggenda Oro

LIVE Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Marit Bjoergen in fuga nella 30 km tecnica classica - Stadlober sbaglia strada e ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della 30 km mass start a tecnica classica femminile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 : cronaca in tempo reale ed approfondimenti costanti. Si parte ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA domenica 25 febbraio : si assegnano gli ultimi titoli in hockey ghiaccio - curling - bob e Sci di fondo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata (domenica 25 febbraio) delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si conclude quest’emozionante percorso con le ultime finali in gioco. Si comincia con quella del curling femminile dove la Corea del Sud, padrona di casa, affronterà la Svezia in un match palpitante in cui le scandinave sono favorite ma dove anche il sostegno del pubblico potrebbe fare la differenza. Vi ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. 30 km classica : Bjoergen-Kalla - il duello è sempre lo stesso : Bjoergen-Kalla, Kalla-Bjoergen. Non si scappa dal binomio delle super campionesse nel ballo delle favorite per la vittoria nella 30 km mass start a tecnica classica che chiude l’Olimpiade di PyeongChang. Marit Bjoergen vuole lasciare il segno anche in Corea, in quella che, a meno di sorprese clamorose, dovrebbe essere la sua ultima gara olimpica, la conclusione di una storia meravigliosa. A PyeongChang sono già arrivate due medaglie ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : si chiude con la 30km - le italiane provano a salvare una edizione deludente : Si chiudono i Giochi Olimpici di PyeongChang 2018, anche per il programma dello sci di fondo. Le atlete saranno di scena nella 30km a tecnica classica in mass start (partenza alle ore 7.15 italiane) e vedranno al via le nostre Anna Comarella, Lucia Scardoni, Elisa Brocard e Sara Pellegrini. Oggettivamente, per il nostro quartetto di fondiste, ci sono ben poche chance di primeggiare in una prova così lunga e massacrante, dopo una edizione di ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : programma - orari e tv di domenica 25 febbraio. Le italiane in gara nella 30 km : Sarà la 30km a tecnica classica con partenza di massa l’ultimo appuntamento in programma alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 per quanto riguarda le donne e, in generale, per lo sci di fondo. Come consuetudine, dunque, si chiude con la prova più lunga e faticosa del panorama femminile e scatterà alle ore 7.15 italiane, le 15.15 coreane. Le grandi favorite di questa gara saranno le norvegesi Heidi Weng, Ragnhild Haga, Marit Bjorgen ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. Iivo Niskanen rompe l’incantesimo e regala l’oro alla Finlandia. Russia da podio - De Fabiani crolla : Iivo Niskanen rompe l’incantesimo e porta la Finlandia sul gradino più alto del podio in una Olimpiade che sembrava maledetta per i finnici, fin qui comprimari. La gara perfetta per Niskanen che piazza gli attacchi decisivi, indovina la scelta del cambio sci a 10 km dal traguardo e alla fine si rivela il più forte staccando il ragazzino terribile Bolshunov, che dopo il bronzo nella sprint, porta a casa un argento nella gara più lunga. Il bronzo ...

LIVE Sci di fondo - 50 km Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Rastelli e De Fabiani nelle prime posizioni : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 50 km mass start a tecnica classica delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si conclude il programma maschile del fondo a PyeongChang con una gara aperta a tante soluzioni, con una decina di possibili protagonisti e qualche sorpresa Il tris di favoriti vede in cima il kazako Alexey Poltoranin, che ha preparato soprattutto questa gara e due atleti che hanno già vinto l’oro a ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. 50 km maschile. Francesco De Fabiani : voglia di stupire e nulla da perdere : voglia di stupire e nulla da perdere. Francesco de Fabiani ci prova a recitare il ruolo di guastafeste in una 50 km a tecnica classica all’inizio della quale i fari sono puntati su altri atleti, quelli che hanno già fatto incetta di medaglie a PyeongChang 2018 e quelli che hanno preparato in particolare questa gara che consegna i vincitori alla storia. L’azzurro ha messo fin da subito in questa stagione nel mirino la gara più lunga ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. Una 50 km durissima : tanti i pretendenti e De Fabiani può provarci : Come da tradizione è la maratona della neve, la 50 km, a chiudere il programma maschile dell’Olimpiade: quest’anno non è collocata all’ultima giornata di gare (spazio, tutto sommato giusto, alla 30 km femminile ad aprire un’alternanza) ma si preannuncia come una delle gare più aperte e incerte dell’intero programma olimpico. Da una parte ci sono coloro che hanno dimostrato di essere in grande condizione e hanno già ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : programma - orari e tv della 50 km (sabato 24 febbraio) : Si chiude il programma dello sci di fondo maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e, come consuetudine, lo fa con la mitologica 50km a tecnica classica, la gara più lunga e massacrante per quanto riguarda la disciplina con gli sci stretti. Ultima occasione, dunque, per andare a caccia delle medaglie per chi ha deluso in questa edizione dei Giochi Olimpici o per rafforzare il proprio bottino per chi già è stato in grado di salire ...