Sassuolo Lazio | risultato finale 0-3 | streaming video e tv | Biancocelesti nuovamente al

Serie A - la Lazio ne fa tre al Sassuolo e vola al terzo posto. Vince anche la Sampdoria : Dopo le partite di ieri che hanno visto i successi interni di Bologna e Inter contro Genoa e Benevento, la 26esima giornata di Serie A è proseguita oggi alle 12:30 con la vittoria della Spal di Semplici sul campo del Crotone di Zenga per 3-2. Alle 15 si sono disputate altre quattro partite con la Lazio di Simone Inzaghi che ha spazzato via il Sassuolo di Iachini per 3-0 con la doppietta di Milinkovic-Savic e il gol di Ciro Immobile. Espulsi ...

Serie A - 26^ giornata : i risultati delle partite di oggi e la classifica. Sassuolo-Lazio 0-3 - Verona e SPAL per la salvezza : Quattro partite nel pomeriggio per la 26^ giornata della Serie A 2018 di calcio. La Lazio ha sconfitto il Sassuolo a domicilio per 3-0 ed è così risalita in terza posizione: superata l’Inter in attesa del big match di questa sera tra Roma e Milan. Doppietta di Milinkovic-Savic (al 7′ stupendo calcio a giro dal limite dell’area di rigore su invito di Felipe Anderson, al 47′ incornata nel cuore dell’area di rigore su ...

Lazio - servito il tris al Sassuolo. Protagonisti Milinkovic e Immobile : In vista della sfida contro il Milan, Simone Inzaghi opta per un po’ di turn over contro il Sassuolo di Iachini e decide di dare fiducia a Luiz Felipe, Lukaku, Marusic e Murgia, tutti schierati dal primo minuto. I padroni di casa partono bene e cercano di sfondare in avanti, ma a squadra ospite non […] L'articolo Lazio, servito il tris al Sassuolo. Protagonisti Milinkovic e Immobile sembra essere il primo su NewsGo.

