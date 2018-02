Sassuolo : Iachini "Momento difficile" : REGGIO EMILIA, 25 FEB - Per il Sassuolo è un momento difficile: il ko contro la Lazio ha anche visto dimezzare il vantaggio sul terz'ultimo posto: "Non concretizziamo - ha detto l'allenatore neroverde,...

Serie A Sassuolo - Iachini su Berardi : «In giornata no ma il fallo non era cattivo» : REGGIO EMILIA - Va tutto storto al Sassuolo , piegato da una Lazio versione Champions. Così Beppe Iachini a fine gara: 'Siamo partiti bene contenendo la Lazio, poi ci sono stati due episodi ...

Sassuolo-Lazio - rigore generoso assegnato da Manganiello : Iachini furioso : Sassuolo-Lazio, rigore davvero molto generoso quello assegnato da Manganiello, successivamente trasformato da Immobile per il 2-0 momentaneo per i laziali. Il direttore di gara, dopo essere andato a dare un’occhiata al Var ha deciso di assegnare il penalty ma i dubbi sono molti. In primis il pallone tocca prima il fianco di Peluso prima di finire sulla sua mano, come si vede chiaramente dalle immagini diffuse da Skysport. Quando c’è ...