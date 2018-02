Samsung S9 e S9+ | l' evoluzione della specie

Samsung Galaxy S9 e S9+ ufficiali con nuove fotocamere : È possibile tradurre lingue straniere e convertire valute in tempo reale con Traduzione Live, ottenere informazioni sui dintorni, acquistare prodotti visti nel mondo reale e monitorare le calorie dei ...

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ sono ufficiali : Tutto sul top di gamma Android del 2018 : Finalmente Samsung ha tolto i veli al nuovissimo e fiammante Samsung Galaxy S9 che come al solito sarà disponibili in due varianti. Scopriamo tutte le novità in diretta da Barcellona (In aggiornamento a breve le nostre foto) ufficiali Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+. Ritocchini qua e la per lo smartphone migliore di sempre Samsung, […]

Samsung Galaxy S9 e S9+ sono ufficiali : le principali caratteristiche hardware : ufficializzati oggi 25 febbraio 2018 i nuovi Samsung Galaxy S9 e S9+: ecco le principali caratteristiche hardware dei nuovi top di gamma coreani.Ci siamo, i tanti attesi dispositivi top di gamma Samsung Galaxy S9 e il suo fratellino maggiore Galaxy S9+ sono ufficiali, da oggi i competitori della azienda coreana si dovranno dare da fare.Dopo una serie di rumors nelle ultime settimane che ne hanno svelato senza ombra di dubbio il design e alcuni ...

Samsung Galaxy S9 e S9+ - i nuovi smartphone puntano ancora sulla fotocamera : Sfruttando la potenza del processore octacore a 64 bit, l'S9 permette di lanciarsi nel mondo delle AR Emoji, le emoticon animate basate sul volto dell'utente già viste sull'iPhone X di Apple. In ...

Samsung Galaxy S9 ed S9+ nei nostri video hands-on : Samsung ha riempito i titoli di tutte le testate giornalistiche del mondo oggi con l'annuncio dei sui nuovi Galaxy S9 e S9+. Con questi smartphone, il produttore sudcoreano si rivolge agli utenti che ...

Samsung S9 e S9+ : caratteristiche - prezzo e data d’uscita : Un anno dopo il formidabile Galaxy S8 (e S8 Plus) e a sei mesi dal Note8, Samsung presenta il suo nuovo top di gamma. A un primo sguardo molto somigliante – l’aspetto dell’S9 è ancora quello di un guscio sottilissimo di vetro e metallo con Infinity Display –, il modello del 2018 ha caratteristiche decisamente migliorate rispetto al precedente – la fotocamera, il processore, il suono e altro – e alcune nuove funzioni al limite con la magia, come ...

MWC 18 : Ecco le cover Ufficiali di Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ : Ecco tutte le foto delle cover Ufficiali di Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ trapelate in rete nella scatola di vendita In rete tutte le foto delle cover Ufficiali dei nuovi Galaxy S9 ed S9+ La presentazione del Galaxy S9 di Samsung è ormai alle porte, al MWC 18 di Barcellona il 25 Febbraio 2018 […]

Samsung Galaxy S9 and S9+ svelati : differenze importanti tra i due - che si rifletteranno senz'altro sul prezzo : All'interno avremo una CPU Qualcomm Snapdragon 845 in USA e Cina, ed una Samsung Exynos 9810 nel resto del mondo. Ci sarà però una differenza sostanziale: 6 GB di RAM con 128 GB di memoria interna ...

Samsung Galaxy S9 e S9+ - rumors scheda tecnica - prezzo e uscita | Il Plus avrà la fotocamera più luminosa di sempre : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, le indiscrezioni e le caratteristiche tecniche Samsung Galaxy S9 e S9+, rumors scheda tecnica, prezzo e uscita - Il Plus avrà la fotocamera più luminosa di sempre Samsung ...

Samsung Galaxy S9 e S9+ - rumors - scheda tecnica e data uscita : il Plus avrà la fotocamera più luminosa di sempre : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, le indiscrezioni e le caratteristiche tecniche Samsung Galaxy S9 e S9+, rumors, scheda tecnica e data di uscita: il Plus avrà la fotocamera più luminosa di sempre Samsung ...

Samsung Galaxy S9 e S9+ - rumors - scheda tecnica e data di uscita : il Plus avrà la fotocamera più luminosa di sempre : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, le indiscrezioni e le caratteristiche tecniche Samsung Galaxy S9 e S9+, rumors, scheda tecnica e data di uscita: il Plus avrà la fotocamera più luminosa di sempre Samsung ...

Samsung Galaxy S9+ - possibili memorie fino a 512 GB. E il supporto alle microSD? : Tra gli smartphone più attesi del nuovo anno rientrano di diritto i prossimi top di gamma Samsung Galaxy S9 ed S9+. Oggi il tema sono le memorie L'articolo Samsung Galaxy S9+, possibili memorie fino a 512 GB. E il supporto alle microSD? è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.