Samsung Galaxy S9 | le prime impressioni

Huawei si prende gioco di Samsung prima della presentazione di Galaxy S9 : Huawei si prende gioco di Samsung prima della presentazione dei nuovi Galaxy S9 sottolineando il proprio vantaggio tecnologico nel comparto fotografico grazie al nuovo chipset Kirin 970. L'articolo Huawei si prende gioco di Samsung prima della presentazione di Galaxy S9 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Presentazione Samsung Galaxy S9 e S9 Plus in streaming : diretta scritta per l’Unpacked 2018 : Siamo arrivati finalmente al grande giorno della Presentazione ufficiale per due tra gli smartphone Android più attesi di tutto il 2018, vale a dire il Samsung Galaxy S9 ed il Galaxy S9 Plus. Oggi 25 febbraio, infatti, conosceremo la scheda tecnica e le principali caratteristiche con cui il produttore coreano cercherà di distinguere i suoi due nuovi top di gamma rispetto alla concorrenza, con la possibilità di seguire l’evento in streaming e con ...

Samsung Galaxy S9 Svelato In Anteprima : Ecco Il Video Di Presentazione : Samsung Galaxy S9 non ha più segreti. Poche ore prima della Presentazione ufficiale, Ecco il Video di lancio del nuovo Galaxy S9 che ne mostra tutte le principali funzioni, caratteristiche, scheda tecnica e novità Samsung Galaxy S9 e S9 Plus Novità, Caratteristiche, Scheda Tecnica Il Video di Presentazione di Samsung Galaxy S9 al MWC 2018 è […]

Il 25 febbraio con la presentazione Samsung Galaxy S9 : orario video diretta streaming e testuale : Dopo un'attesa estenuante siamo finalmente arrivati al 25 febbraio, giorno della presentazione ufficiale dei nuovi Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus. Nella giornata di ieri abbiamo provato a raggruppare gli ultimi rumors su quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche dei due top di gamma in arrivo dal produttore coreano, con relativi raffronti coi vari Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus, ma ora è giunto il momento di mettere da ...

Il video di presentazione di Samsung Galaxy S9 al MWC 2018 è già online : A poche ore dall'evento di presentazione di Samsung Galaxy S9, che sarà mostrato al Mobile World Congress 2018 di Barcellona, trapela il video ufficiale di presentazione che ci illustra le potenzialità del nuovo smartphone. L'articolo Il video di presentazione di Samsung Galaxy S9 al MWC 2018 è già online è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Volete un assaggio dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus? Ecco un bel mucchio di “foto reali” : A un passo dalla presentazione ufficiale prevista per domani al Mobile World Congress 2018 di Barcellona si continua a parlare dei nuovi top di gamma di Samsung. Dai meandri del web emergono oggi un mucchio di nuove presunte foto reali che dovrebbero ritrarre i nuovi Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Pro. Tanto per ammazzare l'attesa, ne Volete un assaggio? L'articolo Volete un assaggio dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus? Ecco un bel mucchio ...

Costo effettivo del vetro per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge in caso di display rotto : Stanno crescendo in questo periodo le segnalazioni da parte dei possessori di un Samsung Galaxy S7 e S7 Edge che lamentano problemi al vetro in caso di display rotto. In alcuni casi il device diventa inutilizzabile, essendo coinvolto anche il touch, mentre in altri gli utenti “tirano avanti”, in quanto il danno non è tale da richiedere una sostituzione immediata della componente. A prescindere da queste valutazioni, qual è il Costo da affrontare ...

Un giorno dal Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : differenze scheda tecnica con S8 e S8 Plus : Manca un solo giorno all'uscita del Samsung Galaxy S9 e S9 Plus: la presentazione avverrà proprio domani 25 febbraio in quel di Barcellona , un giorno prima dell'apertura ufficiale del MWC 2018. Dei due top di gamma si conosce praticamente ogni dettaglio della scheda tecnica tanto che, a 24 ore dal lancio, possiamo addirittura stilare un primo confronto con le ammiraglie Galaxy S8 e S8 Plus del 2017. Quali i punti cardine dell'innovazione per i ...

Il rollout di Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S8/S8 Plus si allarga ad altri Paesi : Il rollout dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo di Samsung Galaxy S8 e S8 Plus sembra procedere bene e va a toccare altri Paesi: per il momento pare che l'OTA tocchi solamente coloro che avevano già aggiornato alla prima versione dell'ultima major release. L'articolo Il rollout di Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S8/S8 Plus si allarga ad altri Paesi è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 8 e Huawei Mate 10 Lite ricevono le patch di febbraio - con una gradita sorpresa : Siete in possesso di un Samsung Galaxy Note 8 o Huawei Mate 10 Lite? Buone notizie per voi, poiché sono in roll out nuovi aggiornamenti di sistema per i modelli in vendita nel mercato italiano. L'articolo Samsung Galaxy Note 8 e Huawei Mate 10 Lite ricevono le patch di febbraio, con una gradita sorpresa è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung consiglia come seguire la presentazione di Galaxy S9 e lancia l’app Samsung Max : Samsung fornisce diversi metodi per seguire in diretta il Galaxy Unpacked 2018, l'evento che si terrà al MWC 2018 e con il quale scopriremo finalmente i nuovi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Nel frattempo il produttore pubblica sul Play Store e sul Galaxy Apps la nuova applicazione Samsung Max. L'articolo Samsung consiglia come seguire la presentazione di Galaxy S9 e lancia l’app Samsung Max è stato pubblicato per la prima volta su ...

Sui Samsung Galaxy S8 e S8 Plus l’aggiornamento Oreo : guida installazione con Odin : Un inizio un po' tribolato quello dell'aggiornamento Oreo su Samsumg Galaxy S8 e S8 Plus, visto soprattutto quanto successo nei giorni scorsi (ci riferiamo al brusco ritiro da parte del produttore asiatico delle release basate sulla versione biscottata dell'OS, per via del sopraggiungere di anomalie sporadiche che, in alcune circostanze, avrebbero potuto causare il bootloop del dispositivo). Come vi avevamo anticipato, sarebbe passato poco ...

Samsung Galaxy Note 8 resistente ad acqua e cadute? Ovvio e Samsung ve lo mostra in video : Samsung ha pubblicato su YouTube due nuovi video promoi dedicati al Samsung Galaxy Note 8 ed alla sua resistenza all'acqua e alle cadute accidentali L'articolo Samsung Galaxy Note 8 resistente ad acqua e cadute? Ovvio e Samsung ve lo mostra in video è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 bello ma molto caro : il prezzo svelato in Euro! : Il famoso informatore Evan Bass ha svelato quale sarà il prezzo di riferimento nel mercato Europeo dei prossimi Galaxy S9 e S9+: non è certo economico!Dei prossimi Samsung Galaxy S9 e S9+ abbiamo ormai visto ogni genere di informazione: le ultime immagini dal vivo del modello S9, le caratteristiche hardware quasi complete e i primi rumors sul prezzo di vendita.Galaxy S9 e S9, il prezzo potrebbe essere molto elevato: i nuovi rumorsEbbene oggi una ...