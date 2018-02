Samsung Galaxy S9 e S9+ ufficiali con nuove fotocamere

Tutte le differenze tra Samsung Galaxy S9 Plus e S8 Plus : chip - RAM - fotocamera e nuove funzioni a confronto : Quante e quali differenze ci sono tra Samsung Galaxy S9 Plus e S8 Plus? Il salto generazionale vale, tenendo pure conto della differenza di prezzo di lancio tra i due device (il modello 2017 costava 929 euro e quello 2018 ora 999 euro)? In questo articolo cercheremo di capire se può valere la pena il passaggio al nuovo device fresco di presentazione oggi 25 febbraio in quel di Barcellona. Dimensioni e display Tra il Samsung Galaxy S9 Plus e ...

Samsung Galaxy S9 e S9+ sono ufficiali : le principali caratteristiche hardware : ufficializzati oggi 25 febbraio 2018 i nuovi Samsung Galaxy S9 e S9+: ecco le principali caratteristiche hardware dei nuovi top di gamma coreani.Ci siamo, i tanti attesi dispositivi top di gamma Samsung Galaxy S9 e il suo fratellino maggiore Galaxy S9+ sono ufficiali, da oggi i competitori della azienda coreana si dovranno dare da fare.Dopo una serie di rumors nelle ultime settimane che ne hanno svelato senza ombra di dubbio il design e alcuni ...

Tutto sul Samsung Galaxy S9 Plus (foto e video) : scheda tecnica e prezzo in Italia del top di gamma rivoluzionario : La vera rivoluzione passa per la scheda tecnica del Samsung Galaxy S9 Plus quest'anno. Foto, specifiche e prezzo della vera ammiraglia del produttore sono raccolte tutte in questo articolo, dopo il termine della presentazione del device appena avvenuta a Barcellona oggi 25 febbraio. il modello in questione, in effetti, non sarà solo più grande del fratello minore Galaxy S9 ma possiede in se almeno due Plus sostanziali. Vediamo dunque quale sia ...

Samsung Galaxy S9 e S9+ - i nuovi smartphone puntano ancora sulla fotocamera : Sfruttando la potenza del processore octacore a 64 bit, l'S9 permette di lanciarsi nel mondo delle AR Emoji, le emoticon animate basate sul volto dell'utente già viste sull'iPhone X di Apple. In ...

Ufficiale Samsung Galaxy S9 il 25 febbraio : scheda tecnica - foto - video e prezzo dell’ammiraglia 2018 : A caccia della scheda tecnica del Samsung Galaxy S9, di foto, delle caratteristiche ma pure del prezzo della nuova ammiraglia? La presentazione del nuovo device si è appena conclusa oggi 25 febbraio in quel di Barcellona e in questo articolo troverete tutte le informazioni relative alla variante "flat" delle ammiragli 2018. Cominciamo con la scheda tecnica del Samsung Galaxy S9 in ognuno dei suoi aspetti: Dimensioni e peso: 147,7mm x ...

Samsung Galaxy S9 ed S9+ nei nostri video hands-on : Samsung ha riempito i titoli di tutte le testate giornalistiche del mondo oggi con l'annuncio dei sui nuovi Galaxy S9 e S9+. Con questi smartphone, il produttore sudcoreano si rivolge agli utenti che ...

Samsung Galaxy S9 : le prime impressioni : Barcellona – Ci siamo, in quello che da tradizione è il più importante (e sfarzoso) evento di lancio del Mobile World Congress, Samsung ha presentato Galaxy S9 e S9+, i suoi smartphone di punta per il 2018. Come ampiamente rumoreggiato nelle scorse settimane, il design (come potete vedere nella nostra gallery qui sopra) non si discosta molto da quello dei predecessori Galaxy S8 e S8+, con schermi panoramici, cornici sottili, fotocamera ...

Presentazione Samsung Galaxy S9 e S9 Plus in streaming : diretta scritta per l’Unpacked 2018 : Siamo arrivati finalmente al grande giorno della Presentazione ufficiale per due tra gli smartphone Android più attesi di tutto il 2018, vale a dire il Samsung Galaxy S9 ed il Galaxy S9 Plus. Oggi 25 febbraio, infatti, conosceremo la scheda tecnica e le principali caratteristiche con cui il produttore coreano cercherà di distinguere i suoi due nuovi top di gamma rispetto alla concorrenza, con la possibilità di seguire l’evento in streaming e con ...