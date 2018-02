Samsung annuncia i nuovi Galaxy S9 e Galaxy S9+ al MWC 2018

Ecco una lista di dispositivi Samsung Galaxy 2018 non ancora annunciati : In giornata è comparsa in rete una lista di dispositivi Samsung Galaxy 2018 non ancora annunciati. Alcuni dei nomi in codice erano già noti grazie ai precedenti leak. Tuttavia la lista ne comprende anche diversi altri inediti. Scopriamo insieme quali dispositivi Samsung Galaxy potrebbero arrivare nel corso dell'anno. L'articolo Ecco una lista di dispositivi Samsung Galaxy 2018 non ancora annunciati è stato pubblicato per la prima volta su ...

Samsung annuncia lo sblocco dei chip FM sui propri smartphone : A ciò si aggiunge un ulteriore vantaggio, ossia il ridotto consumo sia di batteria sia di dati per ascoltare la radio in streaming. Oltre a Samsung, anche LG , Motorola ed Alcatel hanno già aderito ...

Samsung annuncia Galaxy A8 (2018) in Italia : dal 25 gennaio al prezzo di 529 euro : Samsung Galaxy A8 (2018) si prepara al lancio in Italia: arriverà nei prossimi giorni a un prezzo importante! L'articolo Samsung annuncia Galaxy A8 (2018) in Italia: dal 25 gennaio al prezzo di 529 euro è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Al CES 2018 Zagg annuncia il vetro temprato definitivo per Samsung Galaxy S8 - S8+ e Note 8 : Zagg con InvisibleShield Glass Curve Elite presenta al CES 2018 un vetro temprato per Samsung Galaxy S8, S8+ e Note 8 che promette efficacia anche sulle curvature del display L'articolo Al CES 2018 Zagg annuncia il vetro temprato definitivo per Samsung Galaxy S8, S8+ e Note 8 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.