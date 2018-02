Samsung | al MWC 2018 ecco i nuovi Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus | Samsung

Samsung annuncia i nuovi Galaxy S9 e Galaxy S9+ al MWC 2018 : È possibile tradurre lingue straniere e convertire valute in tempo reale con Traduzione Live, ottenere informazioni sui dintorni, acquistare prodotti visti nel mondo reale e monitorare le calorie dei ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : le nostre impressioni a caldo da MWC 2018 : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sono stati finalmente ufficializzati, ecco la nostra prova con impressioni a caldo in anteprima dal Mobile World Congress 2018. Vediamo insieme cosa cambia rispetto allo scorso modello e tutto ciò che c'è da sapere sui nuovi flagship di Samsung. L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus: le nostre impressioni a caldo da MWC 2018 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Il video di presentazione di Samsung Galaxy S9 al MWC 2018 è già online : A poche ore dall'evento di presentazione di Samsung Galaxy S9, che sarà mostrato al Mobile World Congress 2018 di Barcellona, trapela il video ufficiale di presentazione che ci illustra le potenzialità del nuovo smartphone. L'articolo Il video di presentazione di Samsung Galaxy S9 al MWC 2018 è già online è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

MWC 2018 il programma : Samsung - Huawei - Nokia - Sony - Asus : A partire da domenica 26 febbraio 2018 inizierà il prossimo MWC 2018 che si terrà a Barcellona: il programma di marchi noti come Samsung, Huawei, Nokia, Sony e Asus.Tra poco meno di due giorni inizierà a Barcellona uno degli eventi mondiali più importanti per quanto riguarda la tecnologia e la telefonia mobile in particolare: stiamo parlando del MWC 2018.Alla fiera parteciperanno grandi e importanti produttori mondiali di smartphone, e noi ...

MWC 18 : Ecco le cover Ufficiali di Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ : Ecco tutte le foto delle cover Ufficiali di Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ trapelate in rete nella scatola di vendita In rete tutte le foto delle cover Ufficiali dei nuovi Galaxy S9 ed S9+ La presentazione del Galaxy S9 di Samsung è ormai alle porte, al MWC 18 di Barcellona il 25 Febbraio 2018 […]

È ufficiale : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus debutteranno il 25 febbraio al MWC 2018 : Un invito alla stampa svela che la nuova generazione dei Galaxy sarà svelata il prossimo 25 febbraio al Mobile World Congress 2018. L'appuntamento è fissato per le ore 18:00 italiane; The Camera. Reimagined è lo slogan prescelto per i nuovi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Contemporaneamente all'invio dell'invitation trapelano alcuni schemi che mostrano somiglianze e differenze dei due nuovi flagship in arrivo. L'articolo È ufficiale: Samsung ...

La stella di Samsung Galaxy S9 potrebbe essere l’unica a brillare al MWC 2018 : Quella si Samsung Galaxy S9 potrebbe essere l'unica stella a brillare al MWC 2018, in programma a fine febbraio a Barcellona. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dall'estremo oriente infatti, né LG né Huawei presenteranno il rispettivo top di gamma alla fiera spagnola, per evitare di essere oscurati da Samsung. L'articolo La stella di Samsung Galaxy S9 potrebbe essere l’unica a brillare al MWC 2018 è stato pubblicato per la prima ...

Uscita Samsung Galaxy S9 confermata a febbraio al MWC - tutto quanto sappiamo al 10 gennaio : Samsung Galaxy S9 in Uscita a febbraio, in occasione del Mobile World Congress di Barcellona. Non ci sono davvero più dubbi dopo le ultime dichiarazioni di DJ Koh, capo della divisione mobile di Samsung di queste ore al CES in svolgimento a Las Vegas. In molti se lo aspettavano ma ora dalla viva voce di un rappresentante dell'azienda sappiamo che mancano al lancio solo una manciata di settimane. La data più papabile, in realtà trapelata ...

Samsung conferma : Galaxy S9 al MWC e smartphone pieghevole nel 2019 : Samsung Galaxy S9 sarà presentato ufficialmente al MWC 2018, la conferma è arrivata ieri dalla stessa compagnia sud coreana al CES 2018. L'articolo Samsung conferma: Galaxy S9 al MWC e smartphone pieghevole nel 2019 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.