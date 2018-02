Sampdoria | Zapata in panchina? Giampaolo spiega il motivo

Sampdoria - Giampaolo : 'Zapata è affidabile e forte. Il mal di trasferta...' : Marco Giampaolo , allenatore della Sampdoria , è intervenuto al termine del match vinto contro l'Udinese. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: È soddisfatto della vittoria? 'Vittoria meritata, la squadra ha giocato con personalità e autorevolezza. Non era scontato, l'Udinese è una squadra di valore. Hanno creato tantissima densità. ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo elogia Zapata : «Era la sua partita...» : GENOVA - La Sampdoria rialza la testa di fronte all'Udinese. Marco Giampaolo gonfia il petto a fine gara: "E' una vittoria meritata - spiega a Sky Spot - La squadra ha giocato con personalità e ...

Eurogol di Zapata : la Sampdoria piega l'Udinese 2-0 : Un Eurogol di Zapata, che attraversa quasi tutto il campo palla al piede e supera il portiere avversario con un tiro perfetto sul palo lontano, mette il sigillo alla vittoria della Sampdoria con l'...

Serie A : Sampdoria-Udinese 2-1 - per Zapata un gol da impazzire : Silvestre , che poi fa autogol, e una magia del colombiano blindano il 6° posto. Friulani sfortunati , pali di Samir e Fofana,

Diretta/ Sampdoria Udinese (risultato live 2-0) streaming video e tv : gol pazzesco di Zapata! : Diretta Sampdoria Udinese streaming video e tv: quote, probabili formazioni, orario e risultato live del match a Marassi che dirà di più sulle ambizioni delle due squadre(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 16:38:00 GMT)

Giampaolo su Sampdoria-Udinese ma non solo : “il caso Zapata? Ecco cos’è successo” : Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, è stato protagonista della consueta conferenza stampa pre-partita in casa doriana. Il Doria, domani affronterà un incontro delicato in casa contro l’Udinese di mister Oddo, una squadra che dall’arrivo del neo-tecnico ha infilato una serie di risultati utili davvero eccellente. “Ho rivisto Milan-Samp due volte: lunedì e martedì. L’ho riguardata con staff e calciatori. Dal punto ...

Sampdoria - provvedimento per Zapata? Ecco la decisione della società : Reduce dal ko rimediato a San Siro contro il Milan, la Sampdoria punta a rialzare la testa a partire dal match in programma domenica con l’Udinese. Tra i titolari dovrebbe esserci anche Duvan Zapata con Quagliarella a completare la coppia d’attacco. Il colombiano nella gara con i rossoneri si è reso protagonista di un gesto di stizza al momento del cambio, non salutando Caprari che era a bordocampo, pronto per entrare. ...

Milan-Sampdoria 0-0 La Diretta Gattuso punta su Cutrone - Giampaolo conferma Zapata : Milan e Sampdoria si affrontano nel posticipo della domenica sera ed in palio c'è il sesto posto in classifica: vincendo stasera, infatti, i rossoneri agguanterebbero i blucerchiati a 41 punti, ...

Sampdoria - Zapata in dubbio : febbre per l’attaccante colombiano - gioca Kownacki? : La Sampdoria è reduce dal pareggio contro il Torino, la squadra di Giampaolo adesso si prepara per la gara della 24^ giornata contro il Verona. Qualche problema di troppo per il tecnico blucerchiato, oltre all’infortunato Praet out anche Ramirez per squalifica al suo posto giocherà Caprari. Nelle ultime ore preoccupazione anche per Duvan Zapata, l’attaccante ha la febbre ed è in dubbio per la gara contro la squadra di Pecchia. Si ...

Sampdoria - Giampaolo dopo il pari col Toro : “Zapata arrabbiato per il cambio? Ecco cosa dico” : L’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha parlato della gara pareggiata contro il Torino questa sera. Il tecnico interpellato da Skysport, ha analizzato il caso Zapata, uscito contrariato dal campo. “Nell’ultima partita Duvan ha giocato 90 minuti. Ho quattro attaccanti bravi e cerco di sfruttarli per le loro caratteristiche. Quando mi accorgo che uno di loro è a corto di energie cerco di buttarne dentro un altro per ...

Roma-Sampdoria/ Crisi giallorossa : il gol di Zapata affonda Di Francesco - 3 punti nelle ultime 6 giornate : Diretta Roma Sampdoria: risultato finale 0-1. Il gol di Zapata affonda i giallorossi all'Olimpico, è Crisi per Eusebio Di Francesco con 3 punti nelle ultime 6 giornate(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 10:42:00 GMT)

Roma-Sampdoria 0-1 : Zapata manda in crisi Di Francesco : ROMA - La crisi della Roma è ufficialmente aperta: Zapata gela l'Olimpico a 10' dalla fine e scatena la rabbia dei tifosi, già in contestazione nei confronti di Pallotta per la trattativa Dzeko-...

Roma beffata dalla Sampdoria Zapata firma lo 0-1 all'Olimpico : Primo tempo dominato dai blucerchiati, ma con rigore di Florenzi parato da Viviano. Ripresa di marca giallorossa ma decisa dalla rete del colombiano. La squadra di Di Francesco non approfitta del pareggio dell'Inter e della sconfitta della Lazio. Doriani saldi al sesto posto

Diretta/ Roma-Sampdoria - risultato live 0-1 - streaming video e tv : Zapata gela l'Olimpico : Diretta Roma Sampdoria streaming video e tv: grande posticipo di Serie A; probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita.