Samp | Giampaolo | vittoria meritata

La Samp batte l’Udinese e vede l’Europa. Giampaolo : «Vittoria sudata - difficile e meritata» | : I blucerchiati vincono grazie ai gol di Silvestre e Zapata e mantengono il sesto posto in classifica a quota 44 punti|

Sampdoria - Zapata in panchina? Giampaolo spiega il motivo : La Sampdoria ha vinto nella gara casalinga contro l’Udinese per 2-1, in particolar gol clamoroso da parte dell’attaccante Duvan Zupata, inizialmente in panchina per scelta da parte di Giampaolo. Ecco le parole del tecnico a Sky Sport: “la vittoria è meritata, la squadra ha giocato con personalità. Non era una vittoria scontata, contro una squadra di valore e molto fisica. Hanno creato densità, ma non abbiamo perso il filo. ...

Sampdoria - Giampaolo : 'Zapata è affidabile e forte. Il mal di trasferta...' : Marco Giampaolo , allenatore della Sampdoria , è intervenuto al termine del match vinto contro l'Udinese. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: È soddisfatto della vittoria? 'Vittoria meritata, la squadra ha giocato con personalità e autorevolezza. Non era scontato, l'Udinese è una squadra di valore. Hanno creato tantissima densità. ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo elogia Zapata : «Era la sua partita...» : GENOVA - La Sampdoria rialza la testa di fronte all'Udinese. Marco Giampaolo gonfia il petto a fine gara: "E' una vittoria meritata - spiega a Sky Spot - La squadra ha giocato con personalità e ...

Serie A - Giampaolo : «Mi aspetto una Sampdoria straordinaria» : GENOVA - "Voglio vedere una grande Sampdoria " . Marco Giampaolo carica i suoi in vista della partita contro l'Udinese, in programma domani alle 15 a Marassi. Una sfida che dirà tanto sulle ambizioni ...

Giampaolo su Sampdoria-Udinese ma non solo : “il caso Zapata? Ecco cos’è successo” : Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, è stato protagonista della consueta conferenza stampa pre-partita in casa doriana. Il Doria, domani affronterà un incontro delicato in casa contro l’Udinese di mister Oddo, una squadra che dall’arrivo del neo-tecnico ha infilato una serie di risultati utili davvero eccellente. “Ho rivisto Milan-Samp due volte: lunedì e martedì. L’ho riguardata con staff e calciatori. Dal punto ...

Sampmania : Giampaolo - la perfetta gestione del 'caso' Zapata e la 'Love-of-the-game Clause' : La passione per lo sport nella sua forma più pura e semplice , c'erano anche ragioni evidentemente commerciali, ma perché rovinare la storia?, . Ecco, Zapata vive il calcio in maniera simile. Proprio ...

Milan-Samp 1-0 - Giampaolo non recrimina : 'Loro sono stati migliori' : - Milan-Sampdoria, la cronaca della partita - Esplode anche un caso Zapata, uscito per l'ennesima volta polemico. 'Zapata ha fatto un errore: non quello di giocare sottotono, ma di non salutare il ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Il miglior Milan della stagione» : Marco Giampaolo , l'allenatore della Sampdoria , riconosce i meriti dell'undici di Gattuso: " Il calcio è dei calciatori, sono loro a fare la differenza - spiega a Sky Sport - Gattuso è bravo, ha una ...

Milan-Sampdoria 0-0 La Diretta Gattuso punta su Cutrone - Giampaolo conferma Zapata : Milan e Sampdoria si affrontano nel posticipo della domenica sera ed in palio c'è il sesto posto in classifica: vincendo stasera, infatti, i rossoneri agguanterebbero i blucerchiati a 41 punti, ...

Formazioni ufficiali Milan-Sampdoria : le scelte di Gattuso e Giampaolo : Formazioni ufficiali Milan-Sampdoria – Milan e Sampdoria si affronteranno questa sera a San Siro. I rossoneri stanno iniziando a trarre i primi frutti della cura Gattuso ed ora viaggiano sulle ali dell’entusiasmo dopo la bella vittoria in Europa League che ha quasi garantito il passaggio agli ottavi di finale. Il Milan oggi ha di fronte un avversario molto ostico, la Sampdoria di Giampaolo che al momento ha tre punti in più in ...

Sampdoria - attesa per il Milan : due assenze per Giampaolo - una pesantissima : La Sampdoria sta disputando una stagione importante, adesso gli uomini di Giampaolo si preparano per la gara di campionato contro il Milan, il tecnico blucerchiato deve fare i conti con assenze pesanti. C’erano anche il presidente Massimo Ferrero e i direttori Carlo Osti e Daniele Pradè ad assistere all’ultima seduta bogliaschina prima della partenza in pullman alla volta di Milano. Al termine dei lavori al “Mugnaini” Marco Giampaolo ha diramato ...

Sampdoria - Giampaolo : 'E se contro il Milan allungassimo?' : La Sampdoria inizia il mini ciclo di gare con Milan, Udinese e Atalanta che può essere decisivo per l'Europa. Ma Marco Giampaolo, tecnico blucerchiato, chiede alla sua squadra quella spensieratezza ...

Sampdoria a Milano a testa alta : Giampaolo suona la carica e svela condizioni della squadra : Archiviata la vittoria contro il Verona, la Sampdoria in questa 25^ giornata di Serie A sarà impegnata a San Siro con il Milan: uno scontro diretto per l’Europa che Marco Giampaolo vuole giocarsi a viso aperto: “La squadra è serena, consapevole, non sarà sola perchè ho letto di un ottimo seguito da parte della nostra tifoseria: è una partita che devi giocare con il gusto di potertela giocare, senza tradire i tuoi principi, guardando in ...