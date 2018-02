Salvini giura sul Vangelo | l’arcivescovo di Milano | “Si parli di politica”

ELEZIONI 2018/ Salvini “Lega avrà più voti di Forza Italia” : a Milano giura sul Rosario e sul Vangelo : ELEZIONI 2018. Salvini giura a Milano sul Rosario e sul Vangelo: "Lega avrà più voti di Forza Italia". Comizio e campagna elettorale, le ultime notizie in vista del voto del 4 marzo(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 11:40:00 GMT)

Lega - il “giuramento” di Salvini con Vangelo e Costituzione in mano. E alla piazza : “Siate apostoli” : Matteo Salvini, segretario della Lega, conclude il suo comizio in piazza Duomo a Milano giurando da presidente del Consiglio sulla Costituzione italiana e sul Vangelo. “Mi impegno e giuro di essere fedele al mio popolo, a 60 milioni di italiani, giuro di servivi con onestà e coraggio e di applicare la Costituzione italiana, da molti ignorata, rispettando gli insegnamenti contenuti in questo sacro Vangelo. Lo giurate insieme a me? Io lo ...

Cortei a Milano/ Ultime notizie - Salvini ‘giura’ su Vangelo : arcivescovo Delpini - “parli solo di politica” : Cortei a Milano, Ultime notizie: comizio Salvini, giura sul Vangelo e Rosario. Critiche dal vescovo. Antifascisti salgono su monumento in piazza Cairoli, dov'è c'era comizio Casapound.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 09:50:00 GMT)

Salvini giura sul Vangelo - l'arcivescovo di Milano : 'Nei comizi si parli di politica' : "Gli ultimi saranno i primi. C'è il sole, qualcuno là in alto ci sta dando una mano. La Madonnina vuole riportare serenità in Italia", ha detto Salvini ai suoi sosttenitori radunati in piazza Duomo. "...

ELEZIONI 2018/ Salvini "giura" da premier - Maroni prepara il golpe leghista : Maroni ha disertato il comizio di Salvini in pazza Duomo a Milano. L'ex presidente della Lombardia si prepara a spaccare la Lega in vista del governo di larghe intese. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 06:01:00 GMT)ELEZIONI 2018/ Napolitano incorona Gentiloni e inaugura il piano B, di M. MaldoELEZIONI 2018/ Juncker, lo spauracchio degli spread e il nervo scoperto della sinistra, int. a M. D'Antoni

Salvini col rosario “giura” da premier foto La svolta mistica - dal «dio Po» al Vangelo : Alla manifestazione di chiusura della campagna elettorale della Lega grande assente il governatore uscente Roberto Maroni. Problemi con le transenne, ferito un volontario

Salvini in piazza a Milano - 'giura' su Costituzione e Vangelo : Milano, 24 feb. , askanews, 'Voglio fare prima con voi un giuramento. Mi impegno e giuro di essere fedele al mio popolo, ai sessanta milioni di italiani, di servirvi con onestà e con coraggio. Giuro ...

Salvini inscena giuramento da Premier con Costituzione e Vangelo : Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha giurato fedeltà alla Repubblica, fingendo di essere nominato Premier al Quirinale, chiudendo il comizio in piazza Duomo. 'Mi impegno e giuro - ha detto - ...

Milano - Salvini in piazza Duomo «giura» da premier su rosario e vangelo Video| Foto : Alla manifestazione di chiusura della campagna elettorale della Lega grande assente il governatore uscente Roberto Maroni. Problemi con le transenne, ferito un volontario

Salvini a Milano "giura" da premier sulla Costituzione e sul Vangelo : Il leader della Lega: "Applicherò l'articolo 52 della Costituzione: difesa della patria e dei confini". E mostra un rosario