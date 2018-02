Sala Stampa live dallo Stadio Nicola De Simone La voce dei protagonisti della partita

‘’Sapevamo i vincitori di Sanremo prima del televoto. Ecco le prove’’. La denuncia del giornalista a Striscia la Notizia. Dario Antonio racconta il retroscena della Sala Stampa durante la finale del festival ed esplode la polemica : La vittoria al festival di Sanremo 2018 di Ermal Meta e Fabrizio Moro era stata pronosticata dai book makers e, dopo lo scandalo plagio, che poi non si è rivelato tale, i due hanno sempre scalato le classifiche delle canzoni più ascoltate di Sanremo. L’ultima critica è arrivata ieri sera a Striscia la Notizia, quando Dario Antonio, giornalista di Controcomunicazione presente nella sala stampa del festival di Sanremo ha fatto una ...

Sanremo 2018 - classifiche finali : Ermal Meta-Fabrizio Moro primi al televoto - Annalisa preferita dagli esperti - Lo Stato Sociale 1° per la Sala stampa : Festival di Sanremo 2018, ecco la classifica finale suddivisa tra televoto, sala stampa ed esperti. Sanremo 2018, classifica cantanti Campioni Il televoto pesa per il 50%, la sala stampa per il 30%, la giuria degli esperti per il 20%. 20° Elio e le Storie Tese 19° Mario Biondi 18° Roby Facchinetti-Riccardo Fogli 17° Nina Zilli […] L'articolo Sanremo 2018, classifiche finali: Ermal Meta-Fabrizio Moro primi al televoto, Annalisa preferita ...

Sanremo 2018 - lavoratori Tim ed Embraco in Sala Stampa : “Paura di un futuro sempre più incerto” : Il festival di Sanremo diventa anche vetrina per le proteste dei lavoratori. Oggi nella sala stampa dell’Ariston due delegazioni di lavoratori (Tim e Embraco Whirpool) hanno portato avanti le loro posizioni. “Da 2 anni Tim sponsorizza il Festival – è il comunicato che la delegazione dei lavoratori dell’azienda di telecomunicazioni legge ai giornalisti -, e possiamo ben dire che lo fa anche con i tagli sui lavoratori, in ...

Sanremo 2018 - Ermal Meta e Moro riammessi in gara : non è plagio. Scoppia la polemica in Sala stampa : La gestione da parte della Rai del caso Ermal Meta e Moro è imbarazzante, per usare un eufemismo. Accusati di plagio di un brano di Sanremo 2015, inizialmente sono stati perdonati. 'Sapevamo tutto, ...