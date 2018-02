Rugby Trofeo Eccellenza | San Donà-Fiamme Oro | risultato | cronaca e tabellino

Rugby - Trofeo Eccellenza 2018 : San Donà-Fiamme Oro 24-0. Primo successo per i veneti - cremisi ancora sconfitti : A Rovigo, il Primo titolo stagionale del Rugby italiano, il Trofeo Eccellenza 2017-2018, va al San Donà, che in finale schianta le Fiamme Oro con un perentorio 24-0. Per i veneti si tratta del Primo successo nella competizione, mentre i cremisi, che pure hanno vinto nel 2013-2014, sono alla seconda sconfitta consecutiva dopo quella dello scorso anno contro Viadana. Nel Primo tempo, dopo una lunga fase di studio, l’uno-due dei veneti è ...

Rugby : finale Trofeo Eccellenza tra Lafert San Donà e Fiamme Oro Rugby. Calvisano eliminato in Continental Shield : Sabato di Coppe per quanto riguarda il Rugby italiano. Oltre alle competizioni internazionali più importanti, come Challenge Cup e Champions Cup, dove sono impegnate Zebre e Benetton Treviso, in campo Continentale presente anche il Calvisano. In casa i lombardi devono arrendersi nel ritorno della semifinale di Continental Shield all’Heidelberger, per 17-13, dicendo così addio alle speranze di andarsi a giocare la finale. I tedeschi si ...

Rugby - Trofeo Eccellenza 2018 : le Fiamme Oro raggiungono San Donà in finale : La quinta giornata del Trofeo Eccellenza di Rugby sancisce la seconda finalista della competizione: le Fiamme Oro raggiungono San Donà, che aveva staccato il pass nella gara precedente. I cremisi dovevano ottenere un punto in casa de I Medicei, ma fanno la voce grossa, andando a vincere con il nettissimo punteggio di 3-36. Mogliano, nell’altro girone, regola in volata Reggio, per un successo inutile ai fini della graduatoria, ma che può ...

Rugby - Trofeo Eccellenza 2017-2018 : risultati e classifica della quarta giornata. San Donà in finale : quarta giornata per quanto riguarda il Trofeo Eccellenza di Rugby. Come di consueto sono due gli incontri in programma. A Reggio Emilia il Lafert San Donà la spunta di misura sui padroni di casa del Conad Reggio per 31-29 e agguantano, con due giornate di anticipo, il pass per la finale. A Roma vittoria per le Fiamme Oro nel derby con la Lazio: anche per i capitolini c’è un piede verso l’ultimo atto. Andiamo a riepilogare i risultati ...