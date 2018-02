Rudy Zerbi | ho scoperto che mio padre era Davide Mengacci solo a trent’anni

Rudy Zerbi e Davide Mengacci/ La scoperta e il perdono dopo la grande rabbia : "abbiamo recuperato" : Rudy Zerbi e Davide Mengacci: come è oggi il rapporto tra l'ex discografico e il padre biologico "conosciuto" solo a 30 anni? Le parole di Zerbi a Verissimo sul perdono.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 16:40:00 GMT)

“Lui è mio padre”. Rudy Zerbi confessione choc da Silvia Toffanin. Parole che hanno provocato un vero e proprio terremoto - l’uomo in questione infatti non è uno dei volti più conosciuti e noti della televisione : Rudy Zerbi come non l’avevamo mai visto. Ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, si è lasciato andare a delle confessioni sulla sua vita privata rimaste finora sepolte. Personali e delicate al punto da lasciare attonita anche la conduttrice che non ha potuto far a meno di commuoversi. Rudy infatti ha parlato del padre, un padre biologico conosciuto solo a 30 anni quando ha saputo che era Davide Mengacci: «E’ stato un colpo pazzesco scoprire ...

Rudy Zerbi : Ho perdonato Davide Mengacci. Ma per me non è lui il mio papà : "Ho passato momenti di grande rabbia, poi l’ho perdonato". Rudy Zerbi ha scoperto di essere figlio di Davide Mengacci quando aveva trent'anni. Adesso che da quel giorno è passato un po' di tempo, può raccontare tutto quello che ha passato. Lo ha fatto confidando a Silvia Toffanin, durante una puntata di Verissimo, di quando ha scoperto del suo padre biologico e di come Maria De Filippi lo abbia aiutato ...

“Scusate - non ce la faccio”. Lacrime in diretta per Rudy Zerbi. Deve intervenire Silvia Toffanin : la domanda purtroppo - lo ha fatto sprofondare il quel tristissimo ricordo. Cosa ha detto subito dopo : Rudy Zerbi, amatissimo volto della tv, è tornato a Verissimo per raccontare alcuni aspetti della sua vita privata. Ovviamente non si è potuto fare a meno di parlare del suo quarto figlio, il piccolo Leone, che ha rischiato di morire circa tre anni fa. La vicenda ha scosso profondamente Rudy (vero nome Rodolfo) che con fatica ha riaperto l’argomento in compagnia di Silvia Toffanin. Zerbi ci ha tenuto però a precisare che ora il bambino sta ...

Rudy Zerbi : «Così ho scoperto che mio padre è Davide Mengacci» : «È stato un colpo pazzesco scoprire vedendo la tv, una Vigilia di Natale con mia madre che Davide Mengacci era mio padre. Mia mamma aveva appena scoperto di avere un brutto male e non voleva lasciarmi senza che io sapessi un pezzetto della mia vita e del perché io avessi questa passione per l’arte». Così, ai microfoni di Verissimo, Rudy Zerbi ha raccontato come quando aveva già 30 anni, la madre gli abbia rivelato la verità sul suo padre ...

