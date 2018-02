Roma - Totti sempre da leader : 'Schick è super. E Nainggolan non si discute' : Roma - La Roma vive una fase delicata della sua stagione, tra il campionato in cui lotta per un posto in Champions League con Lazio e Inter e nella stessa competizione europa che la vedrà ospitare il ...

Roma - Totti : 'Schick fondamentale - puntiamo forte su di lui' : 'Contro lo Shakhtar ho visto una Roma in un certi momenti inaspettata: un primo tempo straordinario e un secondo tempo non da Roma. Purtroppo siamo usciti dal campo con una sconfitta, ma con un ...

“Grazie - Francesco”. C’è posta per Te - il grande cuore di Totti conquista Maria De Filippi. L’ex capitano della Roma manda in estasi il pubblico : campione dentro e fuori il campo. Un gesto davvero bellissimo : Il campo lo ha lasciato da qualche mese, e c’è chi non maledice il giorno in cui il tempo ha deciso di scorrere così veloce. Epperò, ogni qualvolta si muove sono applausi e applausi scroscianti. Sia che giri per un campo da calcio, sia, come ieri, in uno studio televisivo. Così Francesco Totti ha conquistato il pubblico di C’è posta per Te, il programma campione di ascolti condotto da Maria De Filippi. La strada che ha portato L’ex ...

Francesco Totti - C’è posta per te/ La sorpresa dell'ex Capitano della Roma e quell'impegno non mantenuto : Francesco Totti in una intervista al Daily Mirror, ha enfatizzato lo straordinario stato di forma dell’ex compagno di squadra Salah definendolo tra i migliori al mondo. (Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 18:40:00 GMT)

Francesco Totti : età - altezza - peso - i figli con Ilary Blasi - la famiglia. Tutto sul Pupone - l’ottavo re di Roma : Il Capitano, il Pupone, l’ottavo re di Roma. Ma all’anagrafe è semplicemente Francesco Totti. Romano ‘de Roma’, è nato il 27 settembre 1976 e legato il suo nome in maniera indissolubile alla squadra, quella giallorossa, della capitale. Considerato uno dei migliori giocatori nella storia del calcio italiano, Francesco è praticamente cresciuto a pane e pallone. Ha cominciato a giocare all’età di 7 anni con la ...

Roma - Totti incorona Salah : 'Sei uno dei migliori al mondo' : Queste le parole dell'ex capitano giallorosso: 'Per il livello a cui sta giocando, al momento, è uno dei migliori giocatori al mondo e penso possa anche migliorare. Lo conosco bene, è un buon amico. ...

Shakhtar-Roma - in Ucraina spunta il tè Totti : Qualificazione per blindare i giocatori? Economicamente è importante andare avanti, noi abbiamo Alisson ed è importante averlo qui con noi", le parole di Monchi rilasciate a Premium Sport. "La ...

Roma - Monchi e lo scambio di tweet con Totti : 'Sempre al tuo fianco - capitano' : Insieme sono l'immagine di una Roma unita, nelle avversità e nei periodi positivi. Rappresentato il vecchio e nuovo corso di una società che unisce le due componenti e guarda al futuro con l'ottimismo ...

Totti : 'Solo per un'offerta sono stato davvero vicino a lasciare la Roma' : Francesco Totti , a Sky Sport , ha risposto così alla domanda su una reale possibilità di lasciare la Roma in passato: 'Ho avuto tante offerte in 25 anni, ma solo nel 2003-2004 fui a un passo dal lasciare la Roma per il Real ...

Luciano Moggi : 'Roma - Francesco Totti parla da dirigente ma pensa al risparmio' : Nella nuova veste di team manager della Roma Totti, parla già il linguaggio del dirigente attento all'economia della società. Dice infatti che occorre tener conto del bilancio dal quale deriva il quantum che l'azionista di maggioranza può investire. Se però nel gruppo giocatori c'è chi dice , ...

Inter - Spalletti 'Di Fra Con me la Roma lottava per lo scudetto. Totti Punto di rottura' : MILANO - L'atmosfera in casa Inter è piuttosto scoppiettante. È lo stesso Luciano Spalletti ad accendere la miccia. Il tecnico ce l'ha con il direttore sportivo Piero Ausilio e il coordinatore tecnico ...

Totti : 'Non ci sarà un altro Totti che possa restare nella Roma - mio figlio...' : E' un trofeo che vinci conquistanto la Champions e il Mondiale e io avendo vinto solo scudetto o coppa Italia non ero in grado di poter combattere con loro' TRA I PRIMI 5 DEL MONDO - 'In quel periodo ...

TOTTI DA 200 MILIONI / L'ex capitano della Roma invoca l’arrivo di campioni : già nel 2003… : TOTTI da 200 MILIONI, L'ex capitano della Roma ora dirigente ha parlato di una sua eventuale valutazione ai giorni nostri. Si è tolto anche un sassolino dalla scarpa su Luciano Spalletti.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 14:11:00 GMT)

