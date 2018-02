Roma scuole chiuse per l' allerta neve

Neve e gelo atteso a Roma : scuole chiuse : Il freddo siberiano di Buran è arrivato in molte regioni d'Italia. scuole chiuse, domani, nelle Marche e a Roma dove è attesa la Neve.

Allerta Meteo Burian Lazio : scuole chiuse anche in alcuni Comuni vicino Roma lunedì 26 Febbraio : “Firmata nel pomeriggio di oggi l’ordinanza con cui si dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compreso gli asili nido, per il 26 Febbraio in tutto il territorio di Roma. Hanno gia’ disposto la chiusura delle scuole anche i sindaci di Frascati, Palestrina, Tivoli, Subiaco Zagarolo, Cave Genazzano, Castelgandolfo, Albano, Ariccia, Colleferro, Monteporzio Catone, Lanuvio, Segni, Genzano, Velletri, San ...

Maltempo - Burian gela l’Italia. A Roma domani chiuse tutte le scuole : Da stanotte attese nevicate al di sopra dei 300-500 metri, con locali sconfinamenti fino a quote di pianura, sulla Campania e sulla Puglia, e poi in estensione a Basilicata e Calabria. A Torino rinviata causa neve la partita Juventus-Atalanta...

Area Metropolitana di Roma : elenco delle scuole chiuse : In una nota stampa la Città Metropolitana di Roma Capitale informa che è stata firmata domenica pomeriggio l’ordinanza con cui si dispone

Temperature in picchiata - vento forte e neve : il gelido Burian è arrivato.Domani scuole chiuse a Roma : Freddo anomalo in tutto il Piemonte, oltre un metro di neve sull'Appennino Pistoiese, da questa notte neve in Campania, Puglia, Basilicata e Calabria

Scuole chiuse a Roma il 26 febbraio - la nota ufficiale. Neve sulla Capitale : Bloccati anche parchi, cimiteri e ville storiche "fino a cessata allerta". Scuole chiuse pure in provincia: da Tivoli a Castel Gandolfo Autostrade: "Ecco le tratte a rischio da domenica"

Scuole chiuse a Roma il 26 febbraio - la nota ufficiale del Campidoglio : Chiusi anche parchi, cimiteri e ville storiche "fino a cessata allerta" Autostrade: "Ecco le tratte a rischio da domenica"