Roma | Pellegrini | ' Non cambierei Alisson con nessuno | ma Donnarumma'

Roma - la Juventus insiste per Pellegrini : La Juventus non molla la presa per Lorenzo Pellegrini. Secondo Rai Sport, i dirigenti bianconeri avrebbero trovato un principio di accordo con l'entourage del centrocampista della Roma, che sbarcherebbe a Torino previo pagamento della clausola inserita nel suo ...

Roma - cresce la fila per Pellegrini : Secondo quanto riportato da Rai Sport l'agente di Lorenzo Pellegrini , Pocetta , ha ricevuto diverse chiamate da parte di club interessati alla clausola rescissoria da 25 milioni di euro presente nel suo contratto. Si tratta di ...

Pellegrini - Milinkovic-Savic e Romagnoli : Juve ingolosita : No, c'è tutto un mondo di potenziali ex avvelenati che si spalanca davanti a Beppe Marotta e Fabio Paratici il cui 'appetito' sul mercato trova sempre nuove motivazioni. E dunque: perché non dare la ...

Roma - Nainggolan 'Potrei firmare a vita'. Pellegrini 'Ora conta solo vincere' : ... , ma non ci sta a sentir parlare di stagione fallimentare: 'Al di là delle cose che si dicono adesso, io vedo una squadra a cui manca solo il risultato - dice ai microfoni di Sky Sport 24 - La ...

Roma - Pellegrini 'Ora conta solo vincere'. Nainggolan 'Potrei firmare a vita' : Prima o poi la fine doveva arrivare, però farlo così, con così tanta gente, penso che per lui sia stato un momento brutto perchè ha smesso, ma anche bello perchè l'hanno seguito in tutto il mondo. E' ...

Roma - Pellegrini non cerca alibi 'Ora conta solo vincere'. Nainggolan 'Potrei firmare a vita' : Lo ha detto Radja Nainggolan, durante la puntata de 'I Signori del Calcio', in programma domani, sabato 3 febbraio alle 19.15 su Sky Sport 1 HD. 'Caratterialmente penso che Di Francesco sia un po' ...

Roma - Pellegrini fa un punto sul suo momento e su quello della squadra. E sul mercato… : Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, intervistato dai microfoni di ‘Sky Sport’, ha fatto un punto sul momento della squadra, sul mercato che si è appena concluso e sul futuro della Nazionale: “Vincere a Verona per ripartire? Assolutamente sì. Domenica sarà importantissimo vincere a tutti i costi e faremo di tutto per farlo. Il mio momento? Un giocatore non può che essere contento quando gioca tanto. Devo migliorare ...

Roma - esclusiva Pellegrini : 'Nessun alibi - ci mancano solo i risultati' : Dobbiamo vincere, ripartendo da buone prestazioni individuali e di squadra" ha spiegato il centrocampista ai microfoni di Sky Sport. Dopotutto, le possibilità ci sono: "Non vincere dispiace a tutti, ...

Roma - Pellegrini : "A Verona si deve vincere a tutti i costi" : quello che nella Roma conosce Di Francesco meglio di tutti. E allora tocca a lui, Lorenzo Pellegrini, raccontare ai microfoni di Sky Sport come i giallorossi e il suo allenatore stiano vivendo uno dei momenti peggiori dell'era americana , dal 2011 cioè, , fatto di 7 partite senza vittoria, di cui 6 di campionato. 'Col Verona ...

Serie A Roma - Pellegrini : 'Ora sto giocando con continuità - sono soddisfatto' : Ultime battute su una Nazionale che deve ripartire dopo la clamorosa mancata qualificazione alla Coppa del Mondo in programma a giugno e luglio in Russia. 'Probabilmente per i prossimi Europei e ...

Roma - Pellegrini : 'Niente alibi - ci manca il risultato ma non l'aggressività' : 'Vincere aiuta a vincere e domenica a Verona dovremmo riuscirci a tutti costi'. Sono due mesi che la Roma sta attraversando un periodo nero in cui mancano vittorie e motivazioni, Lorenzo Pellegrini ...

Roma - c'è pure l'Atletico su Pellegrini : Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', infatti, i 'Colchoneros', proprio come i bianconeri, sarebbero interessati a versare nelle casse della Roma i 25-28 milioni di euro della ...

VIDEO / Sampdoria-Roma (1-1) : highlights e gol. Pellegrini : ripartiamo dalla prestazione (Serie A) : VIDEO Sampdoria Roma (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita. Finisce 1-1 a Marassi: segna Quagliarella su rigore, pareggia Dzeko. Un gol per recupero dei due tempi(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 11:50:00 GMT)

LIVE Sampdoria-Roma - cronaca e risultato in tempo reale : Viviano dice no a Pellegrini : LIVE Sampdoria-Roma 0-0 Recupero terza giornata Serie A TIM 2017/18, Stadio Luigi Ferraris (Genova) PRIMO tempo 21 Pellegrini riceve palla in verticale e gioca di sponda per Edin Dzeko, che si ...