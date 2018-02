: Incidente choc a #Roma: uomo muore travolto da un autobus di linea vicino a san Pietro - Agenzia_Ansa : Incidente choc a #Roma: uomo muore travolto da un autobus di linea vicino a san Pietro - ceneRantolo : RT @LagrandeStoria: 1990 Muore a Roma Sandro Pertini all’età di 93 anni. Antifascista, partecipò alla Resistenza, fu membro del Comitato di… - luigicaroppo : RT @LagrandeStoria: 1990 Muore a Roma Sandro Pertini all’età di 93 anni. Antifascista, partecipò alla Resistenza, fu membro del Comitato di… -

Incidente mortale avicino a una fermata dei bus poco lontano da San pietro. Un uomo è deceduto dopo essere statoe trascinato per una quindicina di metri da un autobus. Ancora da accertare la dinamica dell'accaduto. Il conducente del mezzo, sotto shock, è stato portato all'ospedale e sarà sottoposto agli accertamenti di prassi su alcol o droga. Non ancora identificata la vittima. In un primo momento si era diffusa la notizia che fosse una donna.(Di domenica 25 febbraio 2018)