Roma | Milano e Palermo cortei sabato Forza Nuova | comizio in hotel Fiore | “Stiamo

Cortei da Roma a Palermo | Milano - scontri e cariche ma nessun grave incidente : Cortei da Roma a Palermo | Milano, scontri e cariche ma nessun grave incidente Nella Penisola si sono svolte 119 manifestazioni che hanno visto impegnate oltre 5mila uomini delle forze dell’ordine Continua a leggere L'articolo Cortei da Roma a Palermo | Milano, scontri e cariche ma nessun grave incidente sembra essere il primo su NewsGo.

Sabato di tensione per manifestazioni : scontri a Milano - Roma blindata - : Nel capoluogo lombardo tafferugli polizia-antifascisti che protestavano contro CasaPound. In giornata Lega e FdI in piazza. Nella Capitale cinque diversi cortei: migliaia a quello dell'Anpi: presenti ...

Giornata di cortei. A Roma e Palermo in piazza l'antifascismo. A Milano Lega - FdI e i centri sociali : Tafferugli nella città lombarda tra giovani dei centri sociali e polizia, ma alla fine la Giornata con 119 manifestazioni in 30 province si chiude senza gravi violenze. Minniti: confermata la forza della democrazia italiana

Sabato di tensione per manifestazioni : scontri a Milano - Roma blindata : Sabato di tensione per manifestazioni: scontri a Milano, Roma blindata Nel capoluogo lombardo tafferugli polizia-antifascisti che protestavano contro CasaPound. In giornata Lega e FdI in piazza. Nella Capitale cinque diversi cortei: migliaia a quello dell’Anpi: presenti Gentiloni e Renzi. A Palermo comizio FN, sfila anche la ...

Roma - PALERMO E MILANO CORTEI SABATO/ Grasso - "Razzisti sono fascisti". Casapound : "Non rinneghiamo fascismo" : ROMA, PALERMO e MILANO CORTEI 24 febbraio 2018: manifestazioni e sit-in nella Capitale. Anpi, Renzi e Gentiloni rubano la scena a LeU. Poco distante i Cobas sfilano contro Jobs Act del Pd(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 20:12:00 GMT)

Tensioni a Milano. Renzi abbraccia Gentiloni al corteo Anpi di Roma : Un gruppo di partecipanti al presidio antifascista bloccato dalla polizia metre cerca di raggiungere un comizio di Casapound. Berlusconi propone di «chiudere qualche centro sociale», ed esclude che ci siano «nuovi Mussolini» all’orizzonte. In piazza del Popolo il premier sottolinea il «bellissimo messaggio, un messaggio costituzionale» della manifestazione antifascista...

Maltempo - Buran arriva a Roma e Milano/ Ecco il gelo siberiano : allerta neve nella capitale (previsioni meteo) : Buran, neve e gelo siberiano a Roma e Milano, vertice nella capitale per il piano anti-freddo. allerta neve su autostrade, frana a Ischia. Previsioni meteo e ultime notizie(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 18:30:00 GMT)

Scontri tra polizia e anti-fascisti a Milano - Salvini “giura” in piazza Duomo. A Roma un doppio corteo : Sabato di tensione, caratterizzato da manifestazioni, cortei, sit-in che a una settimana dalle elezioni politiche - e nel caso di Roma anche regionali - che sta richiedendo un grosso sforzo organizzativo ma anche un massiccio presidio delle forze dell’ordine per evitare che le diverse manifestazioni si «incrocino» o che possano esserci momenti di s...

Roma - in piazza contro fascismo con l'Anpi la sinistra divisa sfila insieme. Milano - scontri a corteo anti CasaPound : Roma - Giornata di manifestazioni in molte città italiane: da Roma a Milano e Palermo . Tensioni a Milano al corteo antifascista tra manifestanti e forze dell'ordine. Un gruppo di partecipanti ha ...

Scontri tra polizia e anti-fascisti a Milano. Atteso Salvini. A Roma un doppio corteo : Sabato di tensione, caratterizzato da manifestazioni, cortei, sit-in che a una settimana dalle elezioni politiche - e nel caso di Roma anche regionali - che sta richiedendo un grosso sforzo organizzativo ma anche un massiccio presidio delle forze dell’ordine per evitare che le diverse manifestazioni si «incrocino» o che possano esserci momenti di s...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : Bogliasco sorprende Roma - Milano e Rapallo quanta sofferenza! : Nell’11a giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile, dopo l’anticipo giocato qualche giorno fa, dove il Padova (impegnato in Eurolega questa sera) ha battuto Cosenza, ed il Catania (impegno europeo anche per le etnee) che ha osservato il turno di riposo, oggi si sono giocati i restanti tre incontri. Sorpresa di giornata è la vittoria del Bogliasco in casa della Roma per 9-11: le liguri agganciano proprio le capitoline in quinta ...

Milano - scontri a corteo anti CasaPound. Roma - con l'Anpi anche Gentiloni e Renzi. Salvini in piazza Duomo : Roma - Giornata di manifestazioni in molte città italiane: da Roma a Milano e Palermo . Tensioni a Milano al corteo antifascista tra manifestanti e forze dell'ordine. Un gruppo di partecipanti ha ...

Milano - scontri a corteo anti CasaPound. Roma - in piazza con l'Anpi anche Gentiloni e Renzi : Roma - Giornata di manifestazioni in molte città italiane: da Roma a Milano e Palermo . Tensioni a Milano al corteo antifascista di largo la Foppa tra manifestanti e forze dell'ordine. Un gruppo di ...

Sabato di cortei - a Roma sfilano gli antifascisti. A Milano sgomberati gli studenti : Sabato di tensione, caratterizzato da manifestazioni, cortei, sit-in che a una settimana dalle elezioni politiche - e nel caso di Roma anche regionali - che sta richiedendo un grosso sforzo organizzativo ma anche un massiccio presidio delle forze dell’ordine per evitare che le diverse manifestazioni si «incrocino» o che possano esserci momenti di s...