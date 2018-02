Roma-Milan | cose turche | Under contro Calhanoglu | Istanbul porta d' Europa

Roma - contro il Milan una notte Schick : La Champions, almeno per questa notte e anche per gli altri 12 match di campionato da qui al 20 maggio, sarà quella dell'anno prossimo. La Roma, nel posticipo contro il Milan all'Olimpico, deve ancora ...

Probabili formazioni/ Roma Milan : quote - le ultime novità live (Serie A 26^ giornata) : Probabili formazioni Roma Milan: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Allo stadio Olimpico Gattuso conta di ritrovare Kalinic, ma punta sui soliti undici(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 05:51:00 GMT)

Ultima domenica ecologica - Tutti a piedi (ma cè Roma-Milan...) : Fermi Tutti, unaltra volta. domenica 25 febbraio è in programma il quarto e ultimo blocco del traffico previsto nel pacchetto di provvedimenti anti-smog emanato dalla sindaca a metà novembre. Il divieto totale della circolazione, come di consueto, è previsto allinterno della zona a traffico limitato denominata Fascia Verde, dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Come già successo l11 febbraio, lorario dello stop pomeridiano, solitamente in ...

Roma-Milan - Di Francesco : 'Basta errori' : Una intende difendere il terzo posto con le unghie, l'altra va a caccia del colpo per coltivare il sogno Champions. Domani sera i riflettori si accendono sull'Olimpico, teatro di una sfida, Roma- ...

Giornata di cortei. A Roma e Palermo in piazza l'antifascismo. A Milano Lega - FdI e i centri sociali : Tafferugli nella città lombarda tra giovani dei centri sociali e polizia, ma alla fine la Giornata con 119 manifestazioni in 30 province si chiude senza gravi violenze. Minniti: confermata la forza della democrazia italiana

Serie A Roma - Jonathan Silva nella lista anti-Milan : Roma - Jonathan Silva , unico acquisto della campagna invernale della Roma , è stato convocato per la prima volta da Eusebio Di Francesco. Il nome del terzino fa parte dell'elenco anti-Milan. Ecco la ...

Tensioni a Milano. Renzi abbraccia Gentiloni al corteo Anpi di Roma : Un gruppo di partecipanti al presidio antifascista bloccato dalla polizia metre cerca di raggiungere un comizio di Casapound. Berlusconi propone di «chiudere qualche centro sociale», ed esclude che ci siano «nuovi Mussolini» all’orizzonte. In piazza del Popolo il premier sottolinea il «bellissimo messaggio, un messaggio costituzionale» della manifestazione antifascista...