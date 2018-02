Roma | la neve e la guerra di ghiaccio della politica

Allerta Burian a Roma : domani scatta il piano neve per il trasporto pubblico per lunedì 26 e martedì 27 Febbraio [DETTAGLI] : “A partire dalle ore 0.01 della notte tra domenica 25 e lunedì 26 febbraio, sulla rete di trasporto pubblico di Roma Capitale sarà in vigore il piano di emergenza in previsione di precipitazione nevosa. Il piano prevede: il funzionamento regolare della rete di bus notturna e delle linee metroferroviarie; servizio ridotto della rete di superficie Atac e RomaTpl; sarà in servizio un numero ridotto di linee di superficie sulle quali ...

Troppa neve a Torino - Foto Rinviata Juve-Atalanta Video Lazio terza - poi Roma-Milan : Dopo una prima ricognizione tra dirigenti delle due squadre e l’arbitro si è deciso di non giocare. Gara Rinviata a data da destinarsi

Neve a Roma : lunedì chiuse anche le scuole. Il Pd contro la Raggi : "L'emergenza è nota e lei va in Messico" : Domani scuole chiuse a Roma in previsione dell'ondata di maltempo e dell'allerta Neve. "E' stata firmata l'ordinanza sindacale che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, sul territorio di Roma per lunedì 26 febbraio", si legge in una nota del Campidoglio.Gelidi venti siberiani stanno Raggiungendo l'Italia con freddo e Neve a bassa quota. Fiocchi sembrano attesi anche a Roma. "Le prime zone ...