Roma | domani scuole chiuse per il maltempo

Maltempo Roma : da domani prolungamento dell’orario di riscaldamento : A seguito dell’allerta Maltempo e del previsto abbassamento delle temperature nei prossimi giorni, con eventualità di neve e ghiaccio, tutte le strutture comunali, i Municipi e le società partecipate che si occupano di pubblici servizi sono in stato di preallerta. Con ordinanza sindacale n. 28 del 23 febbraio 2018, e’ stato disposto il prolungamento dell’orario di riscaldamento consentito. L’ordinanza firmata ieri prevede ...

Roma : domani conferenza Fratelli d’Italia a Camera dei Deputati : Roma – domani conferenza FdI su programma scuola e istruzione Roma – Alle 13 di domani (venerdì 23 febbraio) ci sarà la conferenza di presentazione... L'articolo Roma: domani conferenza Fratelli d’Italia a Camera dei Deputati su Roma Daily News.

Meteo Roma domani. Deboli piogge per l’intera giornata : Meteo Roma domani. Le previsioni Meteo per domani mercoledì 21 febbraio 2018: tempo generalmente instabile con Deboli piogge sia al mattino che al pomeriggio e... L'articolo Meteo Roma domani. Deboli piogge per l’intera giornata su Roma Daily News.

SERGIO DELLA MONICA È MORTO/ Addio al fondatore dei Planet Funk - funerali domani a Roma : SERGIO DELLA MONICA è MORTO, Addio al fondatore del gruppo dei PlanetFunk. domani a Roma si terranno i funerali, nella città dove questi viveva insieme alla moglie e ai suoi figli.(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 22:09:00 GMT)

Roma - domani limitazioni ai veicoli più inquinanti : Campidoglio, lunedì 19 febbraio, limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti Roma – domani, lunedì 19 febbraio, blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti... L'articolo Roma, domani limitazioni ai veicoli più inquinanti su Roma Daily News.

Smog Roma : domani limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti : domani, lunedì 19 febbraio, blocco della circolazione a Roma per i veicoli più inquinanti all’interno della Fascia Verde. Il blocco riguarderà dalle ore 7.30 alle ore 20.30 ciclomotori e motoveicoli pre-euro 1 ed euro 1 e autoveicoli alimentati a benzina euro 2. Le categorie di veicoli previste dall’ordinanza firmata dal Sindaco si aggiungono a quelle già bloccate in modo permanente nella Fascia Verde: autoveicoli alimentati a ...

Roma - domani la partenza per l'Ucraina. Silva rientra in gruppo : obiettivo Milan : Jonathan Silva è tornato a disposizione di Di Francesco. Per la prima volta da quanto è a Trigoria, l'esterno sinistro si è allenato con la squadra: reduce da una lesione al legamento collaterale ...

Elezioni : domani ‘Con Roma per Gentiloni’ - Calenda e Rutelli con premier : Roma, 15 feb. (AdnKronos) – “Si chiama ‘Con Roma per Gentiloni’ l’incontro che si terrà domani venerdì 16 febbraio alle ore 17:30 presso il Centro Congressi Angelicum, Largo Angelicum 1 (appena sopra Piazza Venezia e all’inizio del Quartiere Monti)”. Si legge in una nota del Pd. “Paolo Gentiloni, candidato nel collegio Roma 1 alla Camera, affronterà alcuni dei temi che stanno più a cuore ai ...

Carcare - domani la lezione-conversazione "E avanti a lui tremava tutta Roma!" : domani sera, giovedì 15 febbraio 2018 alle ore 20,45 presso l'Aula Magna del Liceo Calasanzio di Carcare, si terrà la terza lezione-conversazione del XXXV Ciclo del Centro Culturale di Educazione ...

Roma : domani il Papa incontra sacerdoti e diaconi a S.Giovanni : domani Papa Francesco incontra sacerdoti e diaconi nella Basilica di ‘San Giovanni in Laterano’ Roma – Come tradizione all’inizio della Quaresima, domani (giovedì 15 febbraio), dopo... L'articolo Roma: domani il Papa incontra sacerdoti e diaconi a S.Giovanni su Roma Daily News.

CEBALLOS ALLA Roma/ Domani Monchi ospite a Sky Sport parlerà del centrocampista del Real Madrid? : CEBALLOS ALLA ROMA? Il centrocampista del Real Madrid nel mirino di Monchi. Secondo alcune indiscrezioni circolanti in queste ore, i giallorossi sono sul giovane delle Merengues(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 18:32:00 GMT)

Autostrada Roma-Latina - domani la sigla del protocollo : Autostrada Roma-Latina, domani protocollo sindacati-Unindustria Roma – domani, al fine di promuovere la realizzazione della Roma-Latina e della Cisterna-Valmontone, verrà siglato un protocollo d’intesa. Le... L'articolo Autostrada Roma-Latina, domani la sigla del protocollo su Roma Daily News.

Roma : domani Gentiloni a insediamento presidente Corte dei Conti : Roma – domani mattina Gentiloni ad insediamento presidente Corte dei Conti Roma – domani, martedì 13 febbraio, il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, interverrà alle... L'articolo Roma: domani Gentiloni a insediamento presidente Corte dei Conti su Roma Daily News.

Meteo Roma. Domani cieli irregolarmente nuvolosi : Meteo Roma. Domani è previsto a Roma tempo generalmente stabile con cieli irregolarmente nuvolosi al mattino, poco nuvolosi al pomeriggio. Nel Lazio deboli piogge al mattino... L'articolo Meteo Roma. Domani cieli irregolarmente nuvolosi su Roma Daily News.