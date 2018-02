Roma Autobus della linea 590 uccide un pedone vicino a San Pietro

Roma - anziana aggredisce immigrato su un autobus : “Fai schifo - vattene” : Roma, anziana aggredisce immigrato su un autobus: “Fai schifo, vattene” L’uomo riprende l’episodio in cui viene preso a sputi e ombrellate Continua a leggere L'articolo Roma, anziana aggredisce immigrato su un autobus: “Fai schifo, vattene” sembra essere il primo su NewsGo.

Anziana sull'autobus a Roma : 'Tornatene al Paese tuo : fai schifo' e ombrellate : Il clima di tensione che si respira in Italia dopo i fatti di Macerata è alle stelle: molte persone sono rimaste impressionate dai brutti fatti di cronaca che hanno visto protagonisti dei nigeriani e una giovane ragazza Romana. Probabilmente gli anziani sono i più vulnerabili, poiché meno predisposti nello sforzarsi di capire, coglierne le differenze e distinguere le situazioni. Quanto successo a Roma ne potrebbe essere un esempio. Anziana ...

Roma : venerdì sciopero autobus Tpl : Roma – Previsto sciopero bus Tpl il prossimo 9 febbraio Roma – venerdì prossimo (9 febbraio) è previsto uno sciopero di 24 ore indetto dal... L'articolo Roma: venerdì sciopero autobus Tpl su Roma Daily News.

Roma : Incidente tra autobus e vettura - un morto : Roma- Incidente tra un autobus e un’autovettura sulla Via Ostiense: un morto. L’Incidente Un Incidente mortale è avvenuto poco dopo la mezzanotte, in via Ostiense... L'articolo Roma: Incidente tra autobus e vettura, un morto su Roma Daily News.

Roma - un altro autobus in fiamme : Roma, 2 feb. , AdnKronos, - Un autobus della linea 30 Express ha preso fuoco poco dopo le 12 in via Marcantonio Colonna, nel cuore di Prati. Le fiamme sono scaturite dal vano motore, nella parte ...

Roma - un altro autobus in fiamme : Un autobus della linea 30 Express ha preso fuoco poco dopo le 12 in via Marcantonio Colonna, nel cuore di Prati. Le fiamme sono scaturite dal vano motore, nella parte posteriore del mezzo. L'autista, ...

Roma - Campidoglio stanzia 167 mln per 600 nuovi autobus : Roma, 15 gen. (askanews) Uno stanziamento di 167 milioni di euro per rinnovare la flotta di autobus nei prossimi tre anni, con l'arrivo di circa 600 mezzi, e potenziare così il trasporto pubblico ...

"A Roma 600 nuovi autobus nei prossimi tre anni". L'annuncio di Raggi a 'Non è l'Arena' : "Le do una notizia. Venerdì in Giunta abbiamo approvato una delibera per acquistare da qui a tre anni 600 nuovi autobus. Noi, gli 'incompetenti'. Grazie ai 'competenti' abbiamo trovato un'azienda che doveva circolare con 1.800/2.000 bus al giorno e ne uscivano mille. Noi li abbiamo portati a 1.200, è ancora poco, però ci stiamo lavorando". La sindaca di Roma ...

Raggi a Non è l'Arena : "Troviamo cadaveri dietro ogni porta che apriamo. In tre anni 600 nuovi autobus per Roma" : «Venerdì in giunta abbiamo votato una delibera per acquistare da qui a tre anni 600 nuovi autobus». Lo ha annunciato Virginia Raggi a Non è l'Arena di Massimo Giletti su...

A Roma sciopero di autobus e metro : ancora un venerdì nero per i trasporti nella Capitale : Oggi incrociano le braccia per tutta la giornata i lavoratori di Orsa, Faisa Confail e Usb. Sono comunque garantite le consuete fasce di garanzia, con il servizio rego lare fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20