Roberto Fiore | “Magistrati di Palermo deviati come 40 anni fa” Quando Falcone voleva

Roberto Fiore : "Sono fascista - ma dico no a chi spara o picchia" : Incurante della legge contro l'apologia del fascismo, il leader di Forza Nuova Roberto Fiore non si fa alcun problema nell'affermare, in un'intervista al Corriere della Sera, di essere fascista. A una domanda su Luca Traini, l'uomo con il Mein Kampf sul comodino che ha sparato contro i migranti a macerata, Fiore risponde così:"E io che c'entro? Non sono mica Hitler. Mai stato nazista. fascista sì, invece. Quanto a Traini, non posso ...