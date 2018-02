Risultati Serie D Classifiche aggiornate | live score gironi A | B | C | D | E | F | G | H | I

Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate - diretta gol live score gironi A - C (27^ giornata) : Risultati Serie C: Classifiche aggiornate, diretta gol live score dei gironi A e C. Livorno e Lecce comandano, ma la differenza tra le due capolista è netta in termini di vantaggio(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 03:00:00 GMT)

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol e live score delle partite (26^ giornata) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol e live score delle partite in programma oggi domenica 25 febbraio per la 26^ giornata di campionato(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 02:00:00 GMT)

Risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol e live score : Benevento coraggio a San Siro con l'Inter : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol e live score degli anticipi in programma oggi sabato 24 febbraio per la 26^ giornata di campionato(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 21:30:00 GMT)

Risultati Serie C / Classifiche aggiornate - diretta gol live score. Fischio finale! (27^ giornata) : RISULTATI SERIE C: classifica aggiornata, diretta gol live score del girone B. Le partite della 27^ giornata si giocano sabato: il Padova cerca l'allungo decisivo per la promozione diretta(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 20:36:00 GMT)

Risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol e live score : prima a San Siro per il Benevento! : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol e live score degli anticipi in programma oggi sabato 24 febbraio per la 26^ giornata di campionato(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 19:50:00 GMT)

Risultati Serie C / Classifiche aggiornate - diretta gol live score. Ultima gara del giorno! (27^ giornata) : RISULTATI SERIE C: classifica aggiornata, diretta gol live score del girone B. Le partite della 27^ giornata si giocano sabato: il Padova cerca l'allungo decisivo per la promozione diretta(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 18:39:00 GMT)

Calcio - serie B : Risultati del 27° turno : 17.10 L'Empoli pareggia in extremis e va in vetta da solo.Perugia espugna Frosinone mentre il Bari aggancia il Palermo. SPEZIA-SALERNITANA 3-0 (venerdì) PARMA-VENEZIA 1-1 (venerdì) ASCOLI-CESENA 2-1 AVELLINO-NOVARA 2-1 CARPI-VIRTUS ENTELLA 0-0 CITTADELLA-EMPOLI 1-1 FOGGIA-BRESCIA 1-2 FROSINONE-PERUGIA 1-3 PESCARA-CREMONESE 0-0 PRO VERCELLI-PALERMO 0-0 TERNANA-BARI 1-2

Risultati Serie B / Classifica aggiornata - diretta gol e live score : Empoli sotto a Cittadella! (27^ giornata) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, diretta gol e live score delle ultime nove sfide in programma sabato 24 febbraio per la 27^ giornata di campionato(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 15:42:00 GMT)

I Risultati di Serie B : la diretta gol LIVE : Nessuna sosta per la Serie B, campionato atteso da 180' di partite nell'arco di quattro giorni. Un tour de force che metterà in discussione le gerarchie dalla vetta alla coda della classifica: se la ...

Risultati Serie C / Classifiche aggiornate - diretta gol live score. Si comincia! (27^ giornata) : RISULTATI SERIE C: classifica aggiornata, diretta gol live score del girone B. Le partite della 27^ giornata si giocano sabato: il Padova cerca l'allungo decisivo per la promozione diretta(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 14:01:00 GMT)

Risultati Serie C / Classifiche aggiornate - diretta gol live score. La lotta salvezza (27^ giornata) : RISULTATI SERIE C: classifica aggiornata, diretta gol live score del girone B. Le partite della 27^ giornata si giocano sabato: il Padova cerca l'allungo decisivo per la promozione diretta(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 13:21:00 GMT)

Risultati Serie C / Classifiche aggiornate - diretta gol live score. Focus sul big-match (27^ giornata) : Risultati Serie C: classifica aggiornata, diretta gol live score del girone B. Le partite della 27^ giornata si giocano sabato: il Padova cerca l'allungo decisivo per la promozione diretta(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 12:18:00 GMT)

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol e live score degli anticipi (26^ giornata) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol e live score degli anticipi in programma oggi sabato 24 febbraio per la 26^ giornata di campionato(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 07:05:00 GMT)

Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate - diretta gol live score girone B (27^ giornata) : Risultati Serie C: classifica aggiornata, diretta gol live score del girone B. Le partite della 27^ giornata si giocano sabato: il Padova cerca l'allungo decisivo per la promozione diretta(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 03:00:00 GMT)