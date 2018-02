Risultati Serie A Classifica aggiornata | diretta gol live score | Cutrone-Calabria | il

Risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol e live score : partita pimpante ma ancora senza gol! : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol e live score delle partite in programma. La Lazio fa tre gol a Reggio Emilia, vincono Spal e Verona, rinviata Juventus Atalanta(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 21:23:00 GMT)

Risultati e classifica Serie A - tutti i gol della 26/ma giornata : giornata segnata dalla doppietta di Milinkovic Savic e dall'eurogol di Zapata. Dopo Weah, Berti, Baggio, B.Peres e Zappacosta, tanto per citarne alcuni, è il turno del colombiano Duvan Zapata 'firmare'...

Serie A - i Risultati : tris Lazio - ok Viola - crisi Toro : La Lazio piega il Sassuolo per 3-0 al Mapei Stadium in una partita valida per la 26esima giornata di campionato. I biancocelesti ritornano davanti all'Inter nella corsa Champions, mentre i neroverdi ...

Serie A - 26^ giornata : i Risultati delle partite di oggi e la classifica. Sassuolo-Lazio 0-3 - Verona e SPAL per la salvezza : Quattro partite nel pomeriggio per la 26^ giornata della Serie A 2018 di calcio. La Lazio ha sconfitto il Sassuolo a domicilio per 3-0 ed è così risalita in terza posizione: superata l’Inter in attesa del big match di questa sera tra Roma e Milan. Doppietta di Milinkovic-Savic (al 7′ stupendo calcio a giro dal limite dell’area di rigore su invito di Felipe Anderson, al 47′ incornata nel cuore dell’area di rigore su ...

Serie A - Risultati 26.ma giornata : 17.01 La Lazio vince facile in casa Sassuolo e risale al 3° posto in attesa di RomaMilan. La Samp batte l'Udinese, la Fiorentina piega il Chievo.Il Verona spera BOLOGNA-GENOA (sabato) 2-0 INTER-BENEVENTO (sabato) 2-0 CROTONE-SPAL 2-3 FIORENTINA-CHIEVO 1-0 H.VERONA-TORINO 2-1 SAMPDORIA-UDINESE 2-1 SASSUOLO-LAZIO 0-3 JUVENTUS-ATALANTA ore 18 ROMA-MILAN ore 20.45 ...

I Risultati di Serie A : la diretta gol LIVE : FIORENTINA-CHIEVO 0-0 LIVE La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime sette partite in campionato, tre pareggi e tre sconfitte nel parziale. I toscani hanno inoltre subito gol in tutti questi sette ...

Inter-Benevento 2-0: i nerazzurri vincono grazie ai gol di Skriniar e Ranocchia nella ripresa