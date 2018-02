Rischio neve incombe sui campionati di calcio

Allerta meteo in Umbria - criticità moderata per Rischio neve e ghiaccio : Allerta meteo in Umbria per le prossime ore. Il dirigente della Protezione Civile regionale, Alfiero Moretti, ha emesso un Avviso di criticità n. 2 che prevede Allerta Codice Arancione , criticità ...

Maltempo : Protezione civile - in Lombardia Rischio neve e ghiaccio : Milano, 24 feb. (AdnKronos) - La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso una comunicazione, la numero 20, di ordinaria criticità (codice giallo) per rischio neve dalla mezzanotte nelle province di Sondrio, di Varese, Como, lecco, Bergamo, Brescia e Pavia. Dalla serat

Maltempo e neve - Autostrade per l’Italia : evitare gli spostamenti nelle zone a Rischio : Sono attese dalle prime ore di domani domenica 25 febbraio precipitazioni nevose sulla A1 Milano-Napoli tra Parma e Firenze e sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna e Pesaro: lo riferisce Autostrade per l’Italia, che invita a non mettersi in viaggio nelle zone più a rischio. Nel pomeriggio-sera le nevicate potrebbero estendersi sulla A14 Bologna-Taranto nel tratto tra Pesaro e Ancona e sulla A1 tra Chiusi e Frosinone. Lunedì le nevicate ...

Allerta Meteo Lombardia : criticità “gialla” per Rischio neve e ghiaccio : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso un’Allerta Meteo criticità “gialla” per rischio neve valida dalla mezzanotte nelle province di Sondrio, di Varese, Como, lecco, Bergamo, Brescia e Pavia. Dalla serata di oggi, saranno possibili nuove deboli precipitazioni che potrebbero interessare i settori alpini e prealpini centro-orientali, con quota neve al di sopra dei 600-700 metri. Limitatamente ...

Gelo e neve sull'Italia - allerta della Protezione civile : scuole chiuse e partite a Rischio : neve, freddo, Gelo, pioggia e soprattutto il Buran, il vento siberiano. Da giorni l'Italia si trova nella morsa del maltempo, con il ritorno prepotente dell'inverno alle porte di marzo. Secondo le...

Rischio RINVIO - PARTITE DI SERIE A E SERIE B/ Gelo e neve - l'allarme si sposta verso il torneo cadetto? : RISCHIO RINVIO, PARTITE di SERIE A e SERIE B: Gelo e neve, Sassuolo-Lazio in forse e... Diverse PARTITE potrebbero non disputarsi nelle prossime ore, complice il Gelo

Buran - neve e gelo : allarme maltempo/ Video - pericolo valanghe : a Rischio partite Serie A (previsioni meteo) : maltempo, arriva Buran: ondata di gelo siberiano. Previsioni meteo: a Milano neve e temperature sotto zero. Le ultime notizie: a Genova è emergenza senzatetto, bora record a Trieste

Neve e Rischio frane in Piemonte - temperature in picchiata aspettando il Burian : Nevica a Torino e in diverse zone del Piemonte dalle prime ore di questa mattina. Le precipitazioni anche a bassa quota potranno apportare nelle prossime 36 ore, in particolare nel cuneese, con accumuli in pianura e collina di 10-20 cm di Neve fresca con disagi alla circolazione. Intanto è in discesa la colonnina di mercurio in attesa delle tem...

Serie A - gare a Rischio rinvio : Burian porta gelo e neve - tutti i dettagli : Serie A, gare a rischio rinvio – Diverse gare del weekend di Serie A sono a serio rischio rinvio. Sullo stivale è in arrivo il temibile Burian, vento freddo che proviene dalla Siberia e che si abbatterà sull’Italia in questo weekend ma anche ad inizio settimana prossima. Burian porterà neve e gelo anche sui campi del nostro campionato, con alcune gare seriamente a rischio a causa della neve. Alcune di queste potrebbero essere ...

L'Inter va a ripetizione davanti alla televisione. Intanto Icardi procede a rilento - a Rischio col Benevento : Lunga sessione video ad Appiano per analizzare gli errori compiuti nelle ultime partite. Per il capitano decisiva la rifinutura

Allerta Meteo Lombardia : criticità “gialla” per Rischio neve dalla mezzanotte : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso un’Allerta Meteo criticità ordinaria (codice giallo) per rischio neve dalla mezzanotte sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna, provincia di Sondrio), NV-02 (Media-Bassa Valtellina, provincia di Sondrio), NV-03 (Alta Valtellina, provincia di Sondrio), NV-04 (Prealpi varesine, provincia di Varese), NV-05 (Prealpi comasche e lecchesi, province di Como e Lecco), NV-06 ...

Allerta Meteo - violento ciclone in transito sull’Italia : tanta neve in pianura al Nord - Rischio alluvioni per lo scirocco e i temporali al Sud [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Imperversa il maltempo sull’Italia e cresce la preoccupazione per i fenomeni estremi in arrivo nelle prossime ore, in modo particolare tra oggi pomeriggio, domani Venerdì 23 Febbraio e dopodomani, Sabato 24. Il maltempo si intensificherà in tutto il Paese, con forti nevicate fin in pianura al Nord e violenti temporali che provocheranno piogge torrenziali al Sud. Già in queste ore la neve cade copiosa fino a bassa quota al ...