Rio de Janeiro | Fognini ko in semifinale Verdasco vince per 6-1; 7-5

Tennis - ATP Rio de Janeiro 2018 : si ferma in semifinale Fabio Fognini - ma sarà numero 20 al mondo : Si ferma in semifinale la corsa di Fabio Fognini nel torneo ATP di Rio de Janeiro: sulla terra rossa brasiliana il ligure si arrende allo spagnolo Fernando Verdasco in due set con il punteggio di 6-1 7-5 in un’ora e 17 minuti di gioco. L’azzurro si può consolare sapendo che da lunedì tornerà tra i primi 20 al mondo. Nel primo set l’azzurro parte malissimo, andando sotto per 0-3, perdendo per due volte il servizio. Reazione ...

Tennis - ATP Rio de Janeiro 2018 : Fabio Fognini rimonta lo sloveno Aljaz Bedene e va in semifinale : Fabio Fognini è in semifinale nel torneo ATP 500 di Rio de Janeiro: il ligure, numero 5 del tabellone, rimonta e supera sulla terra battuta outdoor brasiliana lo sloveno Aljaz Bedene (che da inizio anno è ritornato a difendere i colori del proprio Paese natio) con il punteggio di 6-7 (3) 6-3 6-1 al termine di una battaglia sportiva durata due ore e 34 minuti. Nel penultimo atto del torneo l’azzurro sfiderà l’iberico Fernando ...

Tennis - ATP Rio de Janeiro 2018 : Fabio Fognini ai quarti! Vinta la battaglia contro Sandgren : Fabio Fognini si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP di Rio de Janeiro. Il ligure ha superato l’americano Tennys Sandgren, numero 60 del mondo, in tre set con il punteggio di 4-6 6-4 7-6 dopo una battaglia di quasi due ore mezza di gioco. Secondo successo consecutivo al terzo set per il numero 21 della classifica ATP, che già all’esordio aveva superato in rimonta il padrone di casa Thomaz Bellucci. Quello di oggi era il ...

Phil Collins arrestato in Brasile in vista del tour in Sudamerica : l’ex Genesis trattenuto nell’aeroporto di Rio De Janeiro : Phil Collins arrestato in Brasile: l'ex batterista dei Genesis è stato fermato e trattenuto ieri per alcune ore dalla polizia brasiliana nell'aeroporto di Rio De Janeiro. Il musicista sessantasettenne si trova attualmente in Brasile, non per una vacanza, ma in quanto impegnato in alcuni concerti dal vivo: Phil Collins si esibirà in quattro eventi, previsti tra giovedì 22 febbraio e martedì 27 febbraio. Giunto a Rio De Janeiro, però, Phil ...

Tennis - ATP Rio de Janeiro 2018 : Marco Cecchinato ko al primo turno. Sconfitto in due set da Pablo Carreno Busta : Termina subito l’avventura di Marco Cecchinato nel tabellone principale di Rio de Janeiro, fuori al primo turno del torneo Sconfitto per 6-4 6-1 dallo spagnolo Pablo Carreno Busta. L’azzurro ha provato a giocarsela ma non ha potuto nulla contro la testa di serie numero 3 del seeding, in un match durato poco più di un’ora di gioco. L’unica presenza italiana a Rio rimane a questo punto quella di Fabio Fognini. Eppure la ...

Tennis - ATP Rio de Janeiro 2018 : vittoria in rimonta per Fabio Fognini contro Thomaz Bellucci. L’azzurro conquista gli ottavi di finale : vittoria sofferta per Fabio Fognini nel match del primo turno dell’ATP di Rio de Janeiro (Brasile). L’azzurro ha vinto in rimonta contro il padrone di casa, wild card, Thomaz Bellucci (n.123 del mondo) con il punteggio di 6-7 7-5 6-2 in 2 ore e 52 minuti al termine di un confronto estremamente lottato che, alla fine, ha sorriso al giocatore italiano. Con questo risultato, il ligure accede agli ottavi di finale dove se la vedrà contro ...

Brasile - Temer militarizza Rio de Janeiro : “Crimine organizzato controlla lo Stato” : Sarà l’esercito a garantire la pubblica sicurezza nello stato di Rio de Janeiro. Lo prevede un decreto firmato dal presidente brasiliano Michel Temer allo scopo di fronteggiare la criminalità organizzata. Il provvedimento resterà in vigore fino al 31 dicembre, con possibilità di cancellarla se la situazione tornerà sotto controllo. Secondo il palazzo del Planalto, si tratta della prima volta che un’iniziativa del genere viene intrapresa da ...

Carnevale di Rio de Janeiro : un tripudio di colori - danze e allegria : La punta di diamante del Carnevale nel mondo è naturalmente il Carnevale di Rio de Janeiro, considerato il Carnevale degli eccessi per eccellenza, un’overdose di divertimento, un appuntamento da non perdere almeno una volta nella vita, tanto da attirare, ogni anno, circa 500 mila turisti, provenienti da ogni angolo del pianeta. Ma quali sono le sue origini storiche? Le prime celebrazioni del Carnevale risalgono al 1641 quando, durante il periodo ...