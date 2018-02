today

: Riconosce al bar l'autore di una rapina a un'anziana, lo affronta e viene ferito - Today_it : Riconosce al bar l'autore di una rapina a un'anziana, lo affronta e viene ferito - milanonelweb : Riconosce l'autore di una rapina e lo affronta: ferito dal malvivente - emanuela_bossi : Riconosce l'autore di una rapina e lo affronta: ferito dal malvivente -

(Di domenica 25 febbraio 2018) Ha riconosciuto seduto in un bar il responsabile di unaa unadel quartiere, lo hato ed è rimasto. E' successo a Milano, in un locale in piazza Rosa, zona Corvetto. Un...