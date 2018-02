Renzi schiera Gentiloni per il rush finale | «Più tv | giocherà le sue carte» 

Prodi si schiera con il Pd. Grasso : 'divisi per colpa di Renzi' : Il professore ha annunciato il voto per la coalizione perchè LeU non è per l'unità del centosinistra. Negli altri schieramenti ancora polemiche dopo la presentazione delle liste dei candidati

Ma Sala e Gori si schierano contro il "partito di Renzi" : 'Mi sarei aspettato più rispetto degli equilibri, si è messo una truppa che gli è molto fedele, se va male ha comunque aperto un nuovo mondo anche un pò per sè. Dove lo porterà, chissà' giudica senza ...

Meloni schiera contro Renzi a Firenze la leader dei truffati di Banca Etruria : Matteo Renzi correrà nel collegio Firenze 1 per la Camera e nei listini di Umbria e Campania. A sfidarlo nel capoluogo toscano, fra gli altri, ci sarà una candidata di Fratelli d'Italia molto particolare. Si tratta di Letizia Giorgianni, leader dei risparmiatori truffati di Banca Etruria attiva con il Comitato Vittime del Salva-banche, che da mesi protestano per il crac dell'istituto di credito.A darne notizia è Giorgia ...

Elezioni - la mossa di Renzi : il Pd schiera una scienziata contro Di Maio a Pomigliano : Una giovane scienziata che 'profuma di premio Nobel' per la fisica, potrebbe essere schierata dal Pd nel collegio di Pomigliano contro il leader di M5S Luigi Di Maio. È quanto trapela dalla sede ...

L'Europa è lo slogan di Renzi'Ogni voto a destra ci allontana'Gentiloni si schiera col segretario Pd : "In Italia la destra è guidata dai populisti europei non da popolari. E ogni voto dato a quella destra allontana l'Italia dalL'Europa". Cosi' il segretario del Pd Matteo Renzi durante un incontro con gli europarlamentari del pd. "Agli amici del partito popolare europeo dico - aggiunge - che la coalizione del centrodestra non e' guidata dal partito popolare europeo, la maggioranza di quella coalizione ce l'hanno le forze populiste di Salvini e ...

