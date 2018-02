Renzi | premier non giura su Vangelo

Firenze - pass auto alla moglie di Renzi : ecco i tre motivi per cui l’ex premier non può negare che sia un privilegio : Per Matteo Renzi è “una barzelletta”. Per Dario Nardella è “roba che non merita di essere commentata”. Entrambi, però, non dicono la verità sul super pass auto concesso alla moglie dell’ex premier dalla società Sas su richiesta della segreteria del sindaco. Un contrassegno che permette al suv intestato ad Agnese Landini di parcheggiare e circolare ovunque nella città di Firenze, comprese aree pedonali e corsie ...

Lutto in casa Renzi : è morto Nicola Bovoli - zio dell'ex premier : Nicola Bovoli, zio di Matteo Renzi, è morto la scorsa notte. L'uomo, 73enne, era malato da tempo. Abitava a Vicopisano (in provincia di Pisa), lascia la moglie e due figli. Bovoli, fratello di Laura, madre dell'ex...

Renzi : “Berlusconi punta al Quirinale nel 2022 - Salvini alla premiership” : «Se il Pd sarà il primo partito, sarà più facile assicurare un futuro prospero all’Italia. È vero che Berlusconi punta al Quirinale per il 2022, è vero che Salvini punta a fare il premier ma quando hanno governato Forza Italia e Lega è finita con lo spread ai massimi, il Paese inginocchiato e il grido di dolore dell’intero sistema industriale». A d...

Elezioni 2018/ Berlusconi-Renzi in odor di Larghe Intese : Bonino “Gentiloni premier - accordo senza Lega e M5s” : Elezioni 2018, ultimi giorni di campagna elettorale: ultime notizie sui casi del giorno tra Pd, M5s e Centrodestra. Il diario verso il 4 marzo: Renzi-Berlusconi, pronto nuovo Nazareno?(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 16:25:00 GMT)

Elezioni - Matteo Renzi : 'Parlamentari M5S guadagnano piu' del premier. Con Gentiloni tutto ok' : Per ridurre i costi della politica noi abbiamo fatto delle leggi non revocabili, non come i bonifici truffaldini del M5S'. Renzi difende poi l'accordo Minniti-Libia: 'Poter bloccare le partenze e' lo ...

Perché Renzi non si preoccupa del sostegno di Prodi a Gentiloni premier : A quattordici giorni dalle elezioni Matteo Renzi punta ancora di più sul voto dei cattolici. Per raggiungere l'obiettivo di portare il Partito democratico ad essere il primo partito italiano e il primo gruppo del nuovo Parlamento (traguardo "a portata di mano", sostiene) il segretario dem si rivolge "alle donne e agli uomini del mondo cattolico" e li mette sull'avviso: "Siamo a un bivio - dice ...

Salvini rifiuta il confronto in tv con RenziDi Maio dedica all'ex premier "La solitudine" : Il numero uno del Carroccio: "Dovrei rinunciare al mio tour elettorale per accontentarlo? Troppo tardi". Renzi: "Colpisce l'assurdità di un dibattito politico senza confronti tv, noi non scappiamo". Di Maio posta su Twitter la canzone di Laura Pasini per prenderlo in giro

Sergio Mattarella vuole Gentiloni premier - Renzi lo oscura : Il 'nemico' ce l'ha in casa. Perchè Matteo Renzi , nonostante vada professando che il Pd sarà il primo partito per numero di parlamentari e in quanto tale Sergio Mattarella darà a lui l'incarico di ...

