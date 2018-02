Racconto di una rinascita nelle fotografie di Claudio Pezzarossa

"Il prete esorcista mi palpeggiava. Sesso orale durante i pellegrinaggi a Medjugorje" : il Racconto choc di una vittima : «Don Michele mi ?benediva? tutti i giorni. Alzava la mia maglia, mi sbottonava il reggiseno e i pantaloni facendomi restare quasi nuda davanti agli adepti, circa 1500 persone. Mi...

Giulio Volpe/ Chi è il presunto ex fidanzato di Michele Bravi? Nel suo disco il Racconto di una storia d'amore : Secondo alcuni rumors diffusi negli ultimi mesi sul web, sarebbe Giulio Volpe il misterioso ex fidanzato di Michele Bravi. Si tratta solo di un pettegolezzo?(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 18:33:00 GMT)

“Cosa farò senza di lei?…”. Prima la febbre - poi quel malore assurdo e il coma. Uccisa a 18 anni da un malanno comune. Una tragedia assurda - il Racconto da brividi della gemella : “Non sottovalutate i sintomi” : Unite per la pelle, ma anche di più. Sorelle gemelle, concepite insieme e cresciute legate fina da quando la Prima cellula si è sviluppata. Unioni di questo genere sono incredibili. Spesso di legge di fratelli gemelli che raccontano la loro esperienza come qualcosa di incredibilmente unico. E come potrebbe essere altrimenti. Melissa e Megan Whiteley erano due sorelle di questo tipo, usiamo l’imperfetto perché oggi quel legame così ...

RED CANZIAN/ Video - "Ognuno ha il suo Racconto" : canzone che porta una ventata rock al Festival (Sanremo 2018) : Dopo lo scioglimento dei Pooh, l'ex bassista Red Canzia esordirà sul palcoscenico del Festival di Sanremo da solita con "Ognuno ha il suo racconto", un brano dalle sonorità rock(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 10:47:00 GMT)

"Una raffica di spari" - il Racconto del vescovo : Roma, 3 feb. (AdnKronos) - Dietro il raid xenofobo a Macerata "non c'è un solo colpevole, ci sono tante persone che hanno fatto meno il loro dovere". Monsignor Nazzareno Marconi, vescovo di Macerata, invita alla responsabilità, sottolineando che gesti come la sparatoria avvenuta stamani nella sua ci

Vi Racconto una vita. Vi Racconto una morte : "La mia vita è una goccia nel mare, la tua vita è una goccia nel mare. La storia del popolo curdo è il mare. Il suo dolore è un oceano, ma resistiamo e andiamo avanti" sono le parole di un'altra Avesta. La guerriera dagli occhi verdi, anche lei morta a difesa del popolo curdo.Avesta Khabur aveva promesso alla popolazione di Afrin che avrebbe difeso fino alla morte la loro città dall'avanzata dei tank. Lo ha ...

"Ho sentito una vibrazione strana" - il Racconto del macchinista : "Quando ho percepito una vibrazione strana, come se il treno stesse frenando alle mie spalle, ho subito azionato il freno ma era troppo tardi". Con queste parole il macchinista del treno deragliato a ...

Silvio Berlusconi ospite a Quinta Colonna, il programma d'approfondimento giornalistico in onda su Rete 4, condotto da Paolo Del Debbio, come sempre ha dato dimostrazione di grande empatia con il mondo televisivo e, come se si trovasse seduto comodo nel suo salotto di casa, ha dimostrato ancora una volta doti di grande showman, come se fosse tra vecchi amici. Il Presidente di Forza Italia [VIDEO], oltre ad esporre le idee e i punti salienti su cui si ...

Berlusconi rivela di avere perso una gara di pipì - ecco il Racconto : Silvio Berlusconi ospite a Quinta Colonna, il programma d'approfondimento giornalistico in onda su Rete 4, condotto da Paolo Del Debbio, come sempre ha dato dimostrazione di grande empatia con il mondo televisivo e, come se si trovasse seduto comodo nel suo salotto di casa, ha dimostrato ancora una volta doti di grande showman, come se fosse tra vecchi amici. Il Presidente di Forza Italia, oltre ad esporre le idee e i punti salienti su cui si ...

Il video spot di IJF18. Uno spettacolare video-Racconto del festival e una straordinaria promozione per l'Umbria : ... una straordinaria occasione di networking e un invito aperto a interagire con i migliori esponenti del giornalismo, provenienti da ogni parte del mondo; ma è anche grande opportunità di promozione ...

Bullismo - il Racconto di una madre : «L’incubo nascosto di mio figlio» : L’Australia piange la piccola Ammy Dolly Everett, aveva 14 anni e si è tolta la vita. Era vittima di Bullismo, nonostante fosse quasi una baby star. In passato era infatti stata scelta come volto della campagna pubblicitaria dell’azienda Akura, produttrice di cappelli tipici. La sua storia è stata resa nota dal padre, Tick Everett, che pochi giorni dopo il drammatico gesto compiuto dalla ragazzina il 3 gennaio, ha scritto un lungo ...

Il Racconto della 15enne rinchiusa dall'Isis in una prigione sotterranea Video : Maryam è una ragazza siriana che quando aveva 15 anni fu catturata dai jihadisti dell'#Isis insieme ad altri 200 cristiani assiri nella valle di Khabur, nel nord della #Siria, e ha trascorso più di tredici mesi reclusa in una prigione sotterranea nei pressi di Raqqa [Video], ex roccaforte dello stato islamico. Quando fu rapita era il febbraio del 2015. La sua liberazione è avvenuta grazie all'impegno di Mar Afram Athneil, un vescovo che ha ...

WANNA MARCHI E STEFANIA NOBILE/ “Eravamo una comica” : il Racconto nello studio di Massimo Giletti : WANNA MARCHI e la figlia STEFANIA NOBILE sono state protagoniste ieri sera, domenica 17 dicembre, del programma “Non è l’Arena” condotto da Massimo Giletti su La7.(Pubblicato il Mon, 18 Dec 2017 13:18:00 GMT)