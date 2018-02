Quella società civile rovinata da Grillo

ilgiornale

(Di domenica 25 febbraio 2018) È troppo facile ridurre a cialtroneria la maldestra compilazione delle liste elettorali del Movimento Cinque Stelle, farcita da «impresentabili», avventurieri e opportunisti di ogni tipo.Questi sono i risultati della linea Di Maio-Casaleggio che, al secondo appuntamento con il voto politico nella loro storia, hanno scelto di mitigare la percezione esterna del partito-setta per aprire a candidati espressi dalla. Dai No Tav alla Capitaneria di Porto, dai dimostranti di professione agli imprenditori. Poteva essere una svolta rilevante, peccato però che l'operazione sia già naufragata, almeno dal punto di vista mediatico.L'ambizioso Luigi Di Maio, nella sua surreale scalata a Palazzo Chigi, si è fatto tradire dalla smania di trasformare dalla sera al mattino un movimento antisistema in una forza rassicurante per l'establishment in caso di ...