PyeongChang | la Svezia batte la Corea | Oro nel curling femminile

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Svezia-Corea del Sud 8-3 - le scandinave entrano nella storia : Nel torneo di Curling femminile pronostici rispettati e la fortissima nazionale svedese si conferma per la terza volta campionessa olimpica entrando di diritto nella storia di questa disciplina. La squadra di Anna Hasselborg si è dimostrata la migliore anche in questa finale per l’oro contro le padrone di casa della Corea del Sud, non risentendo affatto del caloroso tifo per le ragazze asiatiche. Un 8-3 che non ammette repliche e descrive ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : gli Stati Uniti scrivono la storia! John Shuster e compagni battano la Svezia e conquistano il primo oro olimpico : Gli Stati Uniti scrivono la storia nel torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang, conquistando il primo titolo olimpico di questa nazione. John Shuster, Tyler George, Matthew Hamilton, John Landsteiner (e la riserva Joseph Polo) hanno fatto un’impresa straordinaria e impronosoticabile all’inizio di questo torneo. I nordamericani hanno completato questo sogno riuscendo a battere in finale la Svezia di Niklas Edin per ...

PyeongChang - impresa USA nel curling uomini : Svezia ko e Oro : PyeongChang , Corea del Sud, , 24 feb. , askanews, Gli Stati Uniti del curling hanno compiuto l'impresa alle Olimpiadi invernali di PyeongChang. Con uno straordinario ottavo end gli americani hanno ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : gli Stati Uniti scrivono la storia! John Shuster e compagni battano la Svezia e conquistano il primo oro olimpico : Gli Stati Uniti scrivono la storia nel torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang, conquistando il primo titolo olimpico di questa nazione. John Shuster, Tyler George, Matthew Hamilton, John Landsteiner (e la riserva Joseph Polo) hanno fatto un’impresa straordinaria e impronosoticabile all’inizio di questo torneo. I nordamericani hanno completato questo sogno riuscendo a battere in finale la Svezia di Niklas Edin per ...

Curling femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : finale Corea del Sud-Svezia. Orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : Corea del Sud e Svezia si affronteranno nella finale per l’oro del torneo di torneo Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le padrone di casa hanno davvero sbalordito in questa manifestazione e si sono guadagnate l’atto conclusivo superando il Giappone all’extra-end. Le favorite scandinave, invece, si sono sbarazzate della quotata Gran Bretagna. Di seguito la data, il programma dettagliato e ...

Curling femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Corea del Sud e Svezia si giocheranno l’oro - superate Giappone e Gran Bretagna : La Corea del Sud vola in finale nel torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang e si giocherà una storica medaglia d’oro con la Svezia. Le padrone di casa hanno battuto il Giappone per 8-7, mentre le scandinave hanno superato la Gran Bretagna per 10-5. La storica semifinale tra Corea del Sud e Giappone è stata equilibrata e combattuta fino all’ultima stone. Le padrone di casa aprono benissimo con tre punti e poi le due ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Svezia - poligono decisivo per l’oro. Troppi errori per l’Italia - ma il bilancio resta positivo : La staffetta maschile, gara conclusiva per quanto riguarda il Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, ha regalato l’ultima sorpresa per questo sport nella rassegna a Cinque Cerchi: la Svezia, infatti, da autentica outsider, ha sbaragliato la concorrenza e ha conquistato una medaglia d’oro meritata al termine di una prova difficile per tutti e condizionata dal vento, in cui gli scandinavi sono riusciti a sconfiggere ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la Svezia vince la sfida con la Norvegia e conquista la staffetta maschile! Lontani gli azzurri : Medaglia d’oro nella penisola scandinava, per la staffetta maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Non, però, in Norvegia, la nazionale più attesa, bensì in Svezia, al termine di una gara ricca di sorprese e condizionata ancora una volta dalle condizioni meteo e dal vento, che ha reso molto impegnative la maggior parte delle sessioni di tiro. La Svezia, con questo oro, ha coronato un’Olimpiade memorabile nel Biathlon, ...

LIVE Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : staffetta maschile. Svezia : oro incredibile! Norvegia : Svendsen sbaglia ed è argento - Germania bronzo nonostante Schempp. Italia e Francia staccatissime : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta maschile di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. È l’ultima gara del Biathlon a queste Olimpiadi. La staffetta mista è pronta a regalare spettacolo. Due favorite su tutte, Francia e Norvegia. Due squadre che hanno quartetti di alto LIVEllo, oltre a poter contare su due veri e propri fenomeni, Martin Fourcade e Johannes Boe. I primi due gradini del podio sembrano già ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Stati Uniti e Svezia proveranno a conquistare il loro primo titolo olimpico sul ghiaccio coreano : La finale del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang vedrà protagoniste Stati Uniti e Svezia. Una partita che metterà in palio un oro olimpico che sarà storico per chiunque delle due lo conquisterà, visto che queste nazioni non hanno mai vinto fino ad ora una rassegna a cinque cerchi. Andiamo quindi ad analizzare il cammino delle due pretendenti al titolo e le prospettive di questa grande sfida. Partiamo dalla Svezia, ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Svezia e Stati Uniti volano in finale - battute Svizzera e Canada : Svezia e Stati Uniti si giocheranno la medaglia d’oro nel torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Gli scandinavi hanno superato nettamente la Svizzera per 9-3, mentre gli statunitensi hanno vinto il derby nordamericano con il Canada per 5-3. Partita a senso unico quella tra Svezia e Svizzera, con gli scandinavi che hanno rispettato il pronostico andando a dominare questa semifinale. Anche in questa gara è uscita ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : finale Svezia-USA. Orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : Svezia-USA sarà la finale per l’oro del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà l’atto conclusivo che nessuno si attendeva: gli scandinavi guidati dall’istrionico Niklas Edin erano tra i grandi favoriti ma i sorprendenti statunitensi dello skip Kevin Koe non erano minimamente quotati eppure hanno raggiunto le semifinali e hanno sconfitto IL Canada Campione in carica. Di seguito la data, il ...

Curling femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : storica semifinale tra Corea del Sud e Giappone - nell’altra sfida si affrontano Gran Bretagna e Svezia : Il round robin del torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang si è chiuso con dei verdetti in parte sorprendenti e le quattro semifinaliste saranno Corea del Sud, Svezia, Gran Bretagna e Giappone. Andiamo quindi ad analizzare il loro cammino fino ad ora e le prospettive delle prossime sfide. Partiamo dalla storica sfida tra Corea del Sud e Giappone, visto che per entrambe si tratta della prima semifinale in una rassegna ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : in semifinale il derby nordamericano tra Canada e USA - la Svezia sfiderà la vincitrice di Gran Bretagna-Svizzera : Si entra nel vivo del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang con la sfida diretta per le medaglie. Le semifinaliste di questa edizione sono Svezia, Canada e Stati Uniti, mentre la quarta uscirà dallo spareggio tra Gran Bretagna e Svizzera. Andiamo quindi ad analizzare il loro cammino fino ad ora e le prospettive delle prossime sfide. Partiamo dallo spareggio tra Gran Bretagna e Svizzera, che si svolgerà nella nottata ...