PyeongChang | cala il sipario | Fontana in trionfo | Kostner portabandiera

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Carolina Kostner - la scalata per la medaglia inizia questa notte. Ma non sarà facile. : Archiviata l’emozionante gara della danza sul ghiaccio, la Gangneung Ice Arena di PyeongChang a partire da questa notte ospiterà le atlete della specialità individuale femminile, ultima competizione del programma di Pattinaggio artistico ai XXIII Giochi Olimpici Invernali. Carolina Kostner è pronta a giocare tutte le sue carte al fine di conquistare una posizione di prestigio sul podio; per farlo la pattinatrice altoatesina avrà bisogno ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : gare a rischio cancellazione! Se il vento non cala - alcuni titoli potrebbero non essere assegnati : Nella storia delle Olimpiadi Invernali, non è mai accaduto che una gara di sci alpino venisse cancellata a causa di condizioni atmosferiche avverse e, conseguentemente, che un titolo non venisse assegnato. Potrebbe accadere per la prima volta ai Giochi di PyeongChang 2018. Il rischio, per ora, resta remoto, eppure la situazione potrebbe precipitare nelle prossime ore. Sia la discesa maschile sia il gigante femminile sono stati rinviati a giovedì ...

Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018. Charlotte Kalla cala il tris olimpico : prove tecniche di dominio? : ... alcune delle quali hanno denotato una condizione non ottimale , come ad esempio le protagoniste del Tour de Ski e di coppa del Mondo Oestberg e Weng , rimaste attardate nella fase decisiva della ...