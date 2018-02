Ponte della Libertà riaperto a Venezia Rimosso pilone caduto | viabilità ok | ancora

Venezia - crollo sul Ponte della Libertà. Traffico in tilt : crollo sul Ponte della Libertà a Venezia che collega il capoluogo laguanre con Mestre. Un pilone è caduto bloccando il Traffico in entrambe le direzioni. La città risulta così isolata dalla terraferma.

Venezia - crolla pilone sul Ponte della Libertà : i video girati dai cittadini bloccati sul posto : Tragedia sfiorata domenica mattina in direzione Venezia . Un pilone per la segnaletica stradale si è schiantato a terra a causa delle raffiche impetuose di vento.

Venezia - crolla pilone su Ponte della Libertà. FOTO : Venezia , crolla pilone su Ponte della Libertà. FOTO A causare l'incidente, è stato il forte vento. Nessuna persona è rimasta ferita e non ci sono mezzi coinvolti ma occorreranno diverse ore per ripristinare la circolazione. Immagini dal profilo Twitter di Radiotaxi Venezia . LA FOTO GALLERY Parole chiave: ...

Crolla pilone sul Ponte della Libertà : bloccato l’accesso a Venezia : Un traliccio della segnaletica stradale è Crolla to sul Ponte della Libertà questa mattina, 25 febbraio, a Venezia pochi minuti dopo le 11. Il capoluogo lagunare è quindi raggiungibile via terra solo utilizzando il treno, fermo anche il tram....

Burian abbatte un pilone sul Ponte della Libertà a Venezia : Il forte vento siberiano, il Burian , ha abbattuto un pilone di sostegno delle indicazioni stradali sul Ponte della Libertà a Venezia . Il pilone è crollato sulla strada e il traffico è bloccato in entrambe le direzioni. Non si registrano feriti e nessun mezzo è rimasto coinvolto. Nel crollo il pilone ha tranciato i cavi elettrici del tram, rendendo così inservibile la linea. L’incidente si è verificato in quella che è la principale via ...

Vento forte - tragedia sfiorata : palo della segnaletica crolla su Ponte - Venezia isolata dalla terraferma : tragedia sfiorata a Venezia , dove le forti raffiche di Vento hanno fatto crolla re un impianto di cartellonistica stradale sul ponte della Libertà, occupando le corsie di marcia. Il traffico da Mestre verso Venezia è completamente bloccato, riferisce la centrale Operativa della Polizia Municipale che consiglia l’uso della rete ferroviaria per raggiungere Venezia e Mestre. Gli unici collegamenti garantiti infatti sono al momento quello per ...

Venezia - pilone abbattuto dal vento sul Ponte della Libertà. Traffico bloccato - una testimone : "Viva per un soffio" : Venezia - Tragedia sfiorata sul Ponte della Libertà a Venezia . Il Traffico è bloccato da poco dopo le 11 in direzione Venezia a causa di un crollo sul Ponte della Libertà. ...

Tragedia sfiorata a Venezia : crolla un pilone del Ponte della Libertà : Tragedia sfiorata a Venezia. Un pilone del Ponte della Libertà è infatti crollato sulla carreggiata a causa del forte vento. Fortunatamente in quel momento non passavano automobili.Intorno alle undici di questa mattina, come riportano i siti locali, un grosso palo della segnalità stradale è crollato sulla strada. Il traffico è momentaneamente fermo e l'accesso in città bloccato. Il Ponte della Libertà collega infatti il centro cittadino ...