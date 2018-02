Peter Altmaier all' Economia | Angela Merkel sceglie l' uomo che risolve i

huffingtonpost

(Di domenica 25 febbraio 2018)ha svelato i nomi e gli incarichi dei ministri del suo partito che faranno parte dell'esecutivo di Grosse Koalition (GroKo), che potrebbe finalmente vedere la luce se gli iscritti dell'Spd daranno il via libera all'intesa nel referendum i cui risultati si conosceranno il 4 marzo."Questi sono i nomi che presenterò al presidente della Repubblica se si arriverà alla creazione del governo", ha annunciato, indicando(ministro responsabile della Cancelleria nel governo uscente) come ministro dell', Monika Gruetters ministro della Cultura, Anja Karliczek ministro dell'Istruzione, Julia Kloeckner ministro dell'Agricoltura e Ursula von der Leyen confermata alla Difesa. Tra i nominati, anche Jens Spahn alla Salute e Helge Braun, ministro responsabile della Cancelleria.è il corpulento chief of staff della cancelliera, ...