Per il dopo-Brexit | Londra gioca la carta del «modello Canada»

Venezia - riaPerto il Ponte della Libertà dopo la caduta del pilone :

Trieste - muore dopo ritardi nei soccorsi : due infermieri indagati Per omicidio colposo : Due chiamate non sono bastate per avere un'ambulanza in tempo. Quattordici minuti di attesa che a Trieste sarebbero costati la vita ad un uomo di 56 anni. Per questo la Procura ha deciso di indagare ...

La Fiorentina suPera il Chievo 1-0 e torna a vincere in casa dopo tre mesi : Battendo 1-0 il Chievo la Fiorentina è tornata a vincere al Franchi dopo quasi tre mesi: l'ultimo successo risaliva al 3 dicembre scorso, al 3-0 sul Sassuolo. Uomo della partita, condizionata dal ...

Per il dopo-Brexit - Londra gioca la carta del Ceta «plus plus plus» : Il Governo May propone un’intesa sul modello dell’accordo di libero scambio tra Ue e Canada, rafforzata in modo da prevedere accesso al mercato unico anche nel settore dei servizi...

Rudy Zerbi e Davide Mengacci/ La scoPerta e il Perdono dopo la grande rabbia : "abbiamo recuPerato" : Rudy Zerbi e Davide Mengacci: come è oggi il rapporto tra l'ex discografico e il padre biologico "conosciuto" solo a 30 anni? Le parole di Zerbi a Verissimo sul perdono.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 16:40:00 GMT)

Canna-gate all'Isola - nuova prova a Domenica Live/ Barbara d'Urso dopo l'audio : “Altra Persona conferma che…” : Canna-gate all'Isola, nuova prova a Domenica Live: Valerio Staffelli e Max Laudadio di Striscia la Notizia portano un audio da far ascoltare a Barbara d'Urso, la reazione.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 16:24:00 GMT)

Dopo il voto nuova forza di sinistra - Civati-Fratoianni-SPeranza - : Roma, 25 feb. , askanews, 'Noi sentiamo una grande responsabilità: durante tutta la campagna elettorale in moltissimi ci hanno chiesto di non fermarci e di non tornare indietro. Non ci sottrarremo: ...

La confessione di Cecilia Capriotti dopo l'Isola : "Quando è morto mio padre non ho parlato Per tre anni" : Cecilia Capriotti si è raccontata a Verissimo nel pomeriggio di sabato 24 febbraio. Nel salotto di Silvia Toffanin, l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi 2018 ha svelato alcuni particolari della sua vita privata, della sua famiglia e...

A 'C'è Posta Per Te' delusione d'amore dopo oltre mezzo secolo. E Giorgia consola la mamma che ha Perso la figlia : A C'è Posta per Te storie di ogni genere: la storia di un amore sul viale del tramonto e di un figlio che invece di prendersela con se stesso se la prende con il padre, quella di una figlia volata in ...

SuPerbike - Classifica Mondiale 2018 : Marco Melandri in vetta dopo il round di Phillip Island : Marco Melandri inizia nel migliore dei modi la propria stagione nel Mondiale 2018 di Superbike. Il centauro italiano, con due successi in Australia, vola in vetta alla graduatoria iridata a punteggio pieno a precedere il duo della Kawasaki Tom Sykes e Jonathan Rea, tre volte campione del mondo. Classifica Mondiale 2018 Superbike 1. Marco Melandri 50 DUCATI 2. TOM SYKES 33 KAWASAKI 3. JONATHAN REA 31 KAWASAKI 4. XAVI FORES 29 DUCATI 5. ALEX LOWES ...

C'è Posta Per Te - si rifà una vita dopo la morte della moglie : 'I miei figli non accettano la mia nuova compagna' : Leggo.it segue le storie più emozionanti raccontate da Maria De Filippi. A 'C'è Posta Per Te' la storia di Gino, un uomo che si è rifatto una vita dopo la morte della moglie e dopo averla accudita con ...

Prof gemelli arrestati Per pedopornografia in due casi separati e a poche ore di distanza : Prof gemelli arrestati per pedopornografia in due casi separati e a poche ore di distanza I due 47enni, entrambi insegnanti, sono finiti al centro di due inchieste separate ma per lo stesso reato.Continua a leggere I due 47enni, entrambi insegnanti, sono finiti al centro di due inchieste separate ma per lo stesso reato.Continua a leggere L'articolo Prof gemelli arrestati per pedopornografia in due casi separati e a poche ore di distanza sembra ...