Per i partiti la difficile sfida delle alleanze

Fisco : da flat tax a aumento aliquote - le proposte dei partiti Per l'Irpef/Adnkronos : Dall'aliquota unica , flat tax, proposta dai partiti del Centrodestra all'aumento degli scaglioni proposto da Leu, passando per la rimodulazione più soft avanzata da M5s e Pd. I partiti impegnati in ...

BANCHE E POLITICA/ Il rischio di una nuova crisi Per colpa dei partiti : Il nostro sistema bancario sarà in grado di reggere un'altra crisi economica? Secondo ROSSELLA RETTURA, Direttore di Refin London, la risposta è no.

Il M5s espelle Caiata. Appello di Di Maio agli altri partiti Per un governo di programma : 'Ha mentito sulle indagini' ha spiegato il leader pentastellato, che poi ha chiesto agli altri partiti di creare un governo di programma che porti avanti dei temi e che non sia un governo di inciuci. ...

Non sai Per chi votare? Domani sul Messaggero in edicola tutti i programmi dei partiti : Dalle tasse ai giovani, passando per il mondo del lavoro. Temi spinosi e cruciali, sui quali si deciderà quale forza politica governerà il Paese per i prossimi anni. Temi sui quali i partiti in corsa alle elezioni del prossimo 4 marzo hanno incentrato i propri programmi. E se nel mare magnum elettorale spesso ...

Le promesse fatte dai partiti Per le elezioni 2018 sono davvero realizzabili? : Il 4 marzo si terranno le elezioni politiche 2018. Scopriamo insieme le promesse di ognuno dei principali partiti candidati. Partito democratico: Il partito guidato da Matteo Renzi, reduce da 5 anni di governo, deve “difendersi” dalla sfida che gli hanno lanciato gli altri partiti. Uno dei punti di forza del PD consiste nella riduzione delle tasse per le imprese e per le famiglie. Nel programma del partito, composto da ben 41 pagine, sono ...

Gian Carlo Caselli/ I Pericoli Massoneria e Mafia : "Il silenzio dei partiti aiuta poteri occulti" : Gian Carlo Caselli, noto magistrato italiano, parla dei pericoli Mafia e Massoneria nel mondo della politica: "Il silenzio dei partiti aiuta i poteri occulti"(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 16:48:00 GMT)

Ricerca - psicologi : ecco Perché crediamo alle fake news dai partiti politici : Soprattutto a poche settimane dalle elezioni politiche, le fake news sono ovunque. Ma il motivo per cui le persone ci credono non è ancora chiaro. Sulla rivista ‘Trends in Cognitive Sciences‘, gli psicologi della New York University (Usa) ne suggeriscono uno, basandosi su un’analisi di neuroeconomia: spesso diamo più importanza alla nostra identità che all’accuratezza, è questo comporta accettare informazioni errate, ma ...

Elezioni 2018 - cosa prevedono i partiti Per la disabilità e la sanità : Mancano meno di due settimane e l’Italia andrà alle urne per le Elezioni politiche. I principali partiti che si presentano sono: +Europa, Liberi e Uguali, PD, Fratelli d’Italia, Movimento Cinque Stelle, Lega Nord, Noi l’Italia e Civica Popolare. Lazio e Lombardia, inoltre, vanno al voto per le Elezioni regionali. Il 4 marzo sarà anche applicata per la prima volta la nuova (e discussa) legge elettorale. Il 37% dei seggi (232 alla Camera e 116 al ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 febbraio : Dopo i quattro candidati “esclusi” dai 5Stelle Perchè scoPerti nella massoneria - i vertici delle due maggiori “obbedienze” italiane raccontano le presenze degli affiliati nei partiti : Grembiulini “In lista anche altri massoni con il Pd e il centrodestra” I dem hanno abolito l’incompatibilità nel 2010. Le rivelazioni di Bisi, gran maestro del Goi: “I governatori renziani ci ringraziano” di Fabrizio d’Esposito Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il selezionatore. “Noi facciamo una selezione prima, a noi non succede come a M5S, di avere sorprese Dopo” (Matteo Richetti, portavoce del Pd, Dimartedì, La7, 13.2). I ...

Pubblicità sessista - i partiti ci dicano chi votare Per essere rispettate : di Annamaria Arlotta (fondatrice della pagina Facebook La Pubblicità sessista offende tutti) Permetterete che metà della popolazione sia sempre sessualizzata e accompagnata a da doppi sensi squallidissimi per vendere un prodotto? Lascerete che negli spot in tv la donna sia muta, che serve a tavola, come negli anni cinquanta? La scelta del voto dipende anche da quanto dimostrate di rispettare le donne. Sì, esiste già un ente preposto, l’Istituto ...

Appello ai partiti e ai movimenti politici dalla conferenza Permanente delle associazioni - federazioni e reti di volontariato : ... reti di solidarietà allargate, per contrastare un crescente deficit di socialità e senso civico, una perniciosa tendenza a isolarsi e a estraniarsi dalla partecipazione sociale e politica. Una sfida ...

Carlo Bonomi (Assolombarda) : "I partiti sono indietro rispetto al Paese. Gentiloni e Mattarella facciano di più Per l'Ema" : Il ruolo che i partiti hanno disegnato per il mondo delle imprese nei loro programmi elettorali non è affatto piaciuto a Confindustria. Troppo marginale, poco centrale, irrispettoso del lavoro portato avanti durante gli anni duri della crisi. Alla Fiera di Verona, dove quasi 7 mila imprenditori hanno animato l'Assise di Confindustria, l'insoddisfazione è palese. A maggior ragione che tante proposte, dalla flat tax al reddito di ...

Alessandra Ghisleri : 'Gli ultimi 15 giorni decisivi Per i partiti vicini al 3 Per cento. E Per il Pd e Forza Italia...' : A pochi minuti dal silenzio imposto a sondaggi e sondaggisti, che scatta da sabato 17 febbraio, Alessandra Ghisleri a L'aria che tira snocciola le sue ultime sentenze. Al netto del fatto che il ...