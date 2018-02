Papua Nuova Guine | sisma magnitudo 7 5

Terremoto : fortissima scossa in Papua Nuova Guinea [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Mar di Bismarck : forte scossa di terremoto in Papua Nuova Guinea - dati USGS : Continua a tremare la cintura di fuoco del Pacifico. Intensa scossa di terremoto in Papua Nuova Guinea. Ecco i dati USGS. Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 27 gennaio 2018,...

L’isola vulcanica Kadovar in Papua Nuova Guinea “catturata” in una splendida immagine satellitare durante l’eruzione : Un’immagine satellitare appena rilasciata ha catturato da un nuovo punto di vista la fuoriuscita di cenere dalL’isola vulcanica Kadovar in Papua Nuova Guinea. L’isola vulcanica Kadovar, che si trova circa 24 km a nord della Papua Nuova Guinea, ha cominciato ad eruttare il 5 gennaio. Questo ha spinto le autorità ad evacuare i 590 abitanti delL’isola. Le persone inizialmente sono state portate nella vicina isola di Blup Blup, ma anche questa poi è ...

Papua Nuova Guinea : l’isola vulcanica Kadovar potrebbe collassare nell’oceano : rischio di enormi valanghe di detriti e tsunami [GALLERY] : 1/11 ...

Vulcano - isola della Papua Nuova Guinea in eruzione. Migliaia di evacuati e rischio tsunami - le immagini : Voli cancellati e Migliaia di persone evacuate dalle isole intorno a Kadovar, vicino alla costa settentrionale di Papua Nuova Guinea, per l’eruzione dell’isola vulcanica che ha oscurato il cielo con vapore e cenere. Anche le imbarcazioni in navigazione in quell’area del Pacifico meridionale hanno ricevuto l’indicazione di tenersi lontane dall’isola. Kadovar, la sommità sommersa di un Vulcano, ha iniziato a eruttare il 5 gennaio e gli ...

Papua Nuova Guinea - erutta l’isola di Kadovar : è la vetta sommersa di un enorme vulcano - migliaia di evacuati per l’allarme tsunami : 1/6 ...

Allarme eruzione in Papua Nuova Guinea - migliaia di evacuati : “Il magma sta risalendo” - “preparatevi a uno tsunami” : L’isola vulcanica di Kadovar, in Papua Nuova Guinea, si mostra attiva la settimane e si teme sia imminente un’eruzione importante: migliaia le persone evacuate dalle isole vicine. Steve Saunders, vulcanologo dell’Osservatorio locale, ha registrato un aumento dell’attività sismica, facendo temere un evento importante: i voli la cui rotta passa nelle vicinanze sono stati cancellati e alle navi è stato proibito di ...

Vulcano in eruzione in Papua Nuova Guinea : evacuate 1.500 persone : Evacuazioni nelle isole vicino al Vulcano su Kadovar, in Papua Nuova Guinea: circa 1.500 persone si sono allontanate dalle proprie case a causa dell’eruzione del Vulcano da lungo tempo dormiente, che ha ripreso a eruttare. Le emissioni di fumo sono iniziate la scorsa settimana, e l’eruzione ha costretto all’evacuazione di diverse persone vicino alle isole Blup Blup. Venerdì si è registrata una forte esplosione e ha iniziato a ...

Massima allerta in Papua Nuova Guinea : vulcano si risveglia - popolazione evacuata [FOTO] : 1/4 ...

Massima allerta in Papua Nuova Guinea : vulcano si risveglia - popolazione evacuata : Massima allerta in Papua Nuova Guinea, in particolare nella piccola isola di Kodovar, dove un vulcano, ritenuto dormiente, si è risvegliato eruttando cenere. Il vulcano, alto 500 metri, ha iniziato la sua attività venerdì e ha continuato da allora ad avere un costante “pennacchio” di cenere. Immediata l’evacuazione dei 600 abitanti della piccola isola. “Al momento è solo un’emissione continua di cenere ...

Vulcano si risveglia in Papua Nuova Guinea : massima allerta - popolazione evacuata : massima allerta in Papua Nuova Guinea, in particolare nella piccola isola di Kodovar, dove un Vulcano, ritenuto dormiente, si è risvegliato eruttando cenere. Il Vulcano, alto 500 metri, ha iniziato la sua attività venerdì e ha continuato da allora ad avere un costante “pennacchio” di cenere. Immediata l’evacuazione dei 600 abitanti della piccola isola. “Al momento è solo un’emissione continua di cenere ...