Palermo | troupe di Striscia la Notizia aggredita allo Zen | spari sull’auto

(Di domenica 25 febbraio 2018) Li hanno aggrediti con sassi e persino con un colpo di pistola che ha perforato la portiera dell’auto. Paura aper Vittorio Brumotti e ladila. L’inviato della trasmissione Mediaset si trovava nel quartiere popolare dello Zen per documentare come viene gestito lo spaccio di stupefacenti. A un certo punto, usciti dall’auto, lui e i suoi collaboratori sono stati aggrediti da un gruppo di abitanti del quartiere. Ladiè rientrata nell’auto blindata per ripararsi dagli aggressori, quando all’improvviso il tetto dell’auto è stato sfondato da un pesante blocco di cemento lanciato da un piano alto di una casa e la portiera è stata perforata da un colpo di arma da fuoco, pare di calibro 12 (lo stanno esaminando gli investigatori). Brumotti e i suoi collaboratori sono riusciti a mettersi in salvo solo grazie all’intervento della polizia e ...